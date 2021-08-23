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Ученый заявил об опасности ежедневного душа

  3   0 23.08.2021, 01:07 | Новости, Общество
Ученый заявил об опасности ежедневного душа

Химик также настаивает на вреде частого использования мыла.

Химик и основатель бренда по уходу за кожей SOS Serum Брюс Грин сообщил, что частое мытье с мылом или гелем для душа смывает с эпидермиса кислотную мантию, передает storinka.com.ua.

Он уточнил, что в данном случае речь идет о смеси кожного сала и пота, которая защищает тело от вредоносных микроорганизмов. Ученый предупредил, что частое мытье может привести к развитию различных заболеваний, в частности, к псориазу и экземе.

Помимо этого, ежедневный душ может нарушить микробиом (совокупность микроорганизмов) кожи. Грин отметил, что микробиом играет жизненно важную роль в защите иммунной системы.

Вместе с тем химик подчеркнул, что слишком долгое воздержание от принятия ванны приводит к появлению неприятного запаха, а также к закупорке пор омертвевшими клетками кожи. Ученый обратил внимание на то, что это приводит к возникновению прыщей.

Так, специалист рекомендовал принимать душ один раз в два-три дня.

«Людям с высокой физической активностью, конечно, нужно купаться каждый день. Во всех остальных случаях не стоит злоупотреблять частым мытьем», - заключил ученый.

Ранее, в июне, врач-дерматолог, косметолог, трихолог Татьяна Егорова рассказала, что температура воды в 38 градусов является комфортной и полезной для принятия душа. Она также отметила, что следует учитывать, что кожа быстрее сохнет от горячей воды, чем от холодной.

 

 

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