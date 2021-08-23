Бекхэм и Месси обсудили возможное сотрудничество

Легендарный аргентинец может закончить карьеру за океаном.

"Интер Майами" не оставляет попыток заполучить суперзвезду мирового масштаба. Одним из вариантов для исполнение мечты владельца клуба Дэвида Бекхэма является бывший капитан каталонской "Барселоны" Лионель Месси.

Легендарный аргентинец, который недавно стал игроком "Пари Сен-Жермен", может завершить свою карьеру в Южной Флориде. Как сообщает британское издание Mirror, 34-летний форвард был замечен в Майами, где купил шесть апартаментов в элитном пентхаусе города. Так же Месси провел первые переговоры с Бекхэмом относительно дальнейшего сотрудничества.

Менеджмент клуба следит за ситуацией вокруг другого "инопланетянина" - Криштиану Роналду. Клуб хочет воспользоваться натянутыми отношениями португальца с Массимилиано Аллегри.

Однако Месси является главной трансферной целью не только легендарного англичанина, но и совладельца клуба Хорхе Маса.

"Я оптимистично настроен, что Месси будет играть в футболке нашего клуба, авторитет аргентинца соответствует амбициям владельцев "Интер Майами" по созданию клуба мирового масштаба", - говорит Мас.

На данный момент, 34-летний аргентинец восстанавливает форму после победного Копа Америка и еще не успел дебютировать за свой новый клуб.

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