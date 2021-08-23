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DS Automobiles разработает 4 новых электрических кроссовера

  10   0 23.08.2021, 00:08 | Новости, Авто
DS Automobiles разработает 4 новых электрических кроссовера

Французская компания DS Automobiles, выпускающая автомобили премиум-класса, планирует разработать и выпустить на рынок 4 новых электрических кроссовера.

Первым из этих электрических кроссоверов, видимо, появится DS 7 Crossback второго поколения. Его продажи должны начаться в 2025 году. Этот кроссовер построят на платформе STLA Medium. На этой же платформе, кстати, хотят в 2023 году выпустить на рынок Peugeot e-3008.

По предварительным данным, электрический DS 7 Crossback получит запас хода в 500 км.

Также французская компания планирует поставить на конвейер купе-кроссовер DS P85. Он во многом будет похож на концепт DS Aero Sport Lounge. Некоторые источники утверждают, что это будет всего лишь одна из версий DS 7.

Кроме того, французы хотят выпустить на рынок кроссовер DS P95 (он должен будет составить конкуренцию Volkswagen ID.6) и компактный DS3 Crossback E-Tense (он появится в 2026 году). У DS3 Crossback E-Tense в базовой комплектации мощность электромотора составит 95 л.с.

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