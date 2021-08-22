В США представили обновленный Lincoln Navigator

В США официально представили обновленный премиальный внедорожник Lincoln Navigator. У него немного изменился дизайн кузова, появилось большое количество современных технологий.

В частности, обновленный Navigator получил новую решетку радиатора, более узкие фары, новые задние фонари и рестайлитнговый задний бампер.

Среди большого количество современных технологий, которыми оснащается этот внедорожник, выделяется новая полуавтономная система вождения ActiveGlide. Она позволяет управлять автомобилем без помощи рук. Эта система имеет камеру, которая следит за взглядом водителя и положением его головы, когда руки не на рулевом колесе.

Также нужно обратить внимание на новую информационно-развлекательную систему SYNC 4. У нее в 2 раза больше вычислительная мощность. К тому же у нее 13,2-дюймовый сенсорный дисплей.

Под капотом находится 3,5-литровый твин-турбо двигатель V6 мощностью 440 л.с. и 691 Нм крутящего момента, который работает вместе с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач. Это на 10 л.с. меньше, чем у модели предыдущего года выпуска.

Почему снизили мощность мотора - не известно. Возможно, это связано с появлением адаптивной подвески с технологией Road Preview.

В продаже обновленный Lincoln Navigator появится в начале 2022 года. Сколько он будет стоить - еще не сообщалось.

autonews.ua

