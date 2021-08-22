Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

05:12

В США представили обновленный Lincoln Navigator

04:13

Плохой знак: на самой высокой точке Гренландии впервые выпал дождь

03:05

Греция построила 40 километров забора с Турцией

02:06

Экс-игрок "Барселоны": Нам запрещали трогать Месси на тренировках

01:07

Кардиолог рассказал, что чувствует человек перед инфарктом

00:08

В 2022 году появится гибридный кроссовер Dodge

23:03

На Волыни пенсионерка держала в трудовом рабстве трех мужчин

22:04

Меркель назвала возможного преемника на посту канцлера Германии

21:32

"Манчестер Сити" установил ценник на Ляпорта

21:05

Ученые выявили возможность создания вакцины от всех коронавирусов

20:33

Кулеба и Нуланд созвонились перед визитом Зеленского в США

20:06

Россия пригрозила США "жестким ответом" на санкции из-за Навального

19:34

Луческу хотел пригласить Шевчука в тренерский штаб "Динамо"

19:07

Брат президента Афганистана присягнул "Талибану"

18:35

С начала суток враг дважды нарушил перемирие, применив минометы возле Водяного, потерь нет, - штаб ООС

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Август 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
          

В США представили обновленный Lincoln Navigator

  4   0 22.08.2021, 05:12 | Новости, Авто
В США представили обновленный Lincoln Navigator

В США официально представили обновленный премиальный внедорожник Lincoln Navigator. У него немного изменился дизайн кузова, появилось большое количество современных технологий.

В частности, обновленный Navigator получил новую решетку радиатора, более узкие фары, новые задние фонари и рестайлитнговый задний бампер.

Среди большого количество современных технологий, которыми оснащается этот внедорожник, выделяется новая полуавтономная система вождения ActiveGlide. Она позволяет управлять автомобилем без помощи рук. Эта система имеет камеру, которая следит за взглядом водителя и положением его головы, когда руки не на рулевом колесе.

Также нужно обратить внимание на новую информационно-развлекательную систему SYNC 4. У нее в 2 раза больше вычислительная мощность. К тому же у нее 13,2-дюймовый сенсорный дисплей.

Под капотом находится 3,5-литровый твин-турбо двигатель V6 мощностью 440 л.с. и 691 Нм крутящего момента, который работает вместе с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач. Это на 10 л.с. меньше, чем у модели предыдущего года выпуска.

Почему снизили мощность мотора - не известно. Возможно, это связано с появлением адаптивной подвески с технологией Road Preview.

В продаже обновленный Lincoln Navigator появится в начале 2022 года. Сколько он будет стоить - еще не сообщалось.

autonews.ua

Лента статей

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Август 2021 (452)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]