Кардиолог рассказал, что чувствует человек перед инфарктом

Люди жалуются на боль в шее, руке, зубах, ухе, животе или в пояснице.

Врач перечислил самые распространенные симптомы инфаркта. Многие люди могут вообще ничего не почувствовать в таком состоянии, передает storinka.com.ua.

Инфаркт миокарда не обязательно всегда сопровождается болью и примерно в 30% случаев может не вызывать никаких ощущений в грудной клетке, заявил кардиолог Владимир Глаголев. Он добавил, что при инфаркте миокарда у людей могут возникать такие характерные симптомы, как одышка и холодный пот, сообщает портал.

Специалист отметил, что также люди жалуются на боль в шее, руке, зубах, ухе, животе или в пояснице. Глаголев уточнил, что боль в груди при инфаркте может быть вызвана заболеваниями позвоночника, пищевода, плевры, аорты или легких. Кроме того, у пациентов появляется ощущение страха смерти и часто происходит потеря сознания.

Ранее писали, что сердечный приступ, также называемый инфарктом миокарда, возникает из-за полной или частичной блокировки артерии, питающей сердце. Важнейший орган не получает достаточно крови, что может привести к серьезному его повреждению или гибели.

Чем больше времени человеку не оказывается необходимая медицинская помощь, тем сильнее поражается сердечная мышца. Поэтому важно вовремя обратить внимание на симптомы.