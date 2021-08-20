В Україні змінять правила вступу у спадок: кому та за що доведеться заплатити

Термін вступу у спадщину, у разі смерті близького родича, за законом становить шість місяців.

В Україні можуть змінити правила вступу до спадку. З відповідною ініціативою виступили в Мінсоцполітики.

У відомстві запропонували розробити механізм компенсації коштів, які держава витратила на утримання літніх громадян в органах опіки.

Про це повідомляє Ubr.ua, інформує UAINFO.org.

У Мінсоцполітики зазначають, що родичі літніх людей, які були на утриманні держави, вступаючи у спадок повинні будуть компенсувати державі всі витрати.

"Такі пропозиції фактично порушують Конституцію України. Тобто, встановлюють заздалегідь провину осіб і фактично намагаються зняти відповідальність держави за виконання тих зобов'язань, які вона повинна виконувати", – зазначив адвокат, старший партнер АК "Кравець і Партнери" Ростислав Кравець.

"Якщо держава вважає, що має право забрати своє, то нехай в загальному порядку звертається до спадкоємців, як це передбачає Цивільний кодекс (в межах тих же шести місяців). І отримувати компенсацію (якщо вона і належить) держава повинна в загальному порядку як кредитор за рахунок майна після розподілу, але ніяк не позачергово", – заявив партнер ЮК ExpatPro Платон Даниленко.

Термін вступу в спадщину:

Термін вступу у спадщину, у разі смерті близького родича, за законом становить шість місяців.

За цей час спадкоємець повинен звернутися до нотаріуса, де повинен відмовитися від спадщини, або прийняти спадщину.

Ті, хто мешкав разом – зареєстровані за однією адресою – автоматично вступають у спадок.

Якщо хтось не бажає прийняти спадщину протягом півроку повинен піти до нотаріуса і написати відповідну заяву про відмову.