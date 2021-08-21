Українцям пояснили, як отримати COVID-сертифікат в "Дії": інструкція

COVID-сертифікати стануть доступними, тільки коли усунуть всі технічні проблеми з їхньою видачею у додатку.

Європейський Союз визнав українські COVID-сертифікати, тому, як тільки усунуть технічні моменти, у додатку "Дія" у розділі "послуги" можна буде сформувати COVID-сертифікати.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров під час брифінгу, інформує UAINFO.org.

"Необхідно встановити додаток "Дія", перейти в розділ "Послуги", тому що на відміну від паспортів і водійських прав, COVID-сертифікат - це послуга. Також потрібно відправити запит до реєстру, щоб сформувати сертифікат. Тому що це медична інформація і вона не буде відображена, якщо не зробити запит і електронний підпис", - пояснив Федоров.

Він підкреслив, що для отримання цифрового підпису не потрібно ходити в державні органи, а його можна зробити також у додатку "Дія".

"Не потрібно з електронним підписом ходити в держоргани. Ви можете згенерувати підпис в "Дії". Для цього потрібно тільки ваше обличчя. І виконати кілька дій. Біометрія вашого обличчя порівнюється з біометрією в реєстрі. Це займає кілька секунд, і ви отримуєте підпис", - розповів міністр.

Зараз на порталі "Дія" зазначено, що послуга "COVID-сертифікат" знаходиться в стадії розробки.