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Байден отметил, что хаос при выводе войск из Афганистана был неизбежен

  4   0 19.08.2021, 11:01 | Новости, Политика
Байден отметил, что хаос при выводе войск из Афганистана был неизбежен

Байден прокомментировал хаос, связанный с выводом американских войск из Афганистана \ фото REUTERS

Вывести американские войска из Афганистана без создания хаоса было невозможно.

Об этом заявил президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC, информирует kommersant

Ранее он назвал вывод войск правильным решением. По его словам, американские военные "не могут и не должны сражаться и погибать на войне, которую афганские силы сами не желают вести".

"Нам еще предстоит обернуться назад и разобраться, но сама мысль о том, что тем или иным образом можно было вывести войска, не провоцируя хаос, - я не знаю, как это происходит", - сказал президент.

Отвечая на вопрос о том, не допустил ли Вашингтон провала при сборе и обработке разведданных, а также планировании и проведении вывода сил, президент сказал: "Я не думаю, что тут был провал". При этом он указал, что американская разведка полагала, что правительство Афганистана может пасть ближе к концу года, однако консенсусного прогноза не было.

15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, в том числе и столицы - Кабула. В тот же день афганский президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из страны. 18 августа стало известно, что Гани со своей семьей находится в Объединенных Арабских Эмиратах.

Представители "Талибана" намерены объявить о создании исламского эмирата Афганистан.

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