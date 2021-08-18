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У таборі "Молода гвардія" у хворих на COVID-19 знайшли штам "Дельта": Одещині загрожує колапс

  14   0 18.08.2021, 16:04 | Новости, Общество
У таборі "Молода гвардія" у хворих на COVID-19 знайшли штам "Дельта": Одещині загрожує колапс

В Одесі на території держпідприємства Український дитячий центр "Молода гвардія" у 30 дітей та трьох вихователів, хворих на коронавірус COVID-19, діагностовано штам "Дельта".

З COVID-19 вже госпіталізовані п'ятеро дітей, розповів голова Національної Медичної палати України Сергій Кравченко ТСН.uа.

За його словами, Одещина може не впоратися зі спалахом коронавірусу, оскільки на всю область підготували тільки 150 ліжок для хворих дітей.

"...У понад 30 осіб (у "Молодій гвардії" - Ред.) підтверджено штам "Дельта", контактних осіб - понад 500, а загальна кількість дітей у таборі перевищує тисячу", - поділився співрозмовник.

Раніше стало відомо, що у дитячому центрі "Молода гвардія" на території одного з таборів 12 серпня були зареєстровані перші випадки захворюваності на COVID-19. Пізніше з'ясувалося, що захворіли діти з табору "Зоряний".

Станом на 17 серпня було 47 хворих - 44 дитини та три педагоги-вихователі. Хворі перебували в таборі й були ізольовані. Потім журналісти дізналися, що госпіталізовані четверо дітей.

Після спалаху коронавірусу розпочато провадження за ч. 1 ст. 325 ("Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням") Кримінального кодексу. 

Дитячий центр "Молода гвардія" знаходиться в Одесі на березі Чорного моря. Адреса центру - вул. Миколаївська дорога, 172. До складу центру входять табори під назвою "Зоряний", "Сонячний" та "Прибережний". У кімнатах таборів розміщували від восьми до 10 осіб.

Штам "Дельта" вперше знайшли в Індії навесні 2021 року, його називають найзаразнішим. "Дельту" вже знайшли у понад 130 державах світу, і він став домінувальним на планеті.

В Україні виявлено сотні випадків інфікування "Дельтою", вже є жертви.

УНІАН

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