Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

09:00

Дефіцит магнію викликає безсоння, головні болі та судоми, а "вбиває" його солодка газована вода – дієтолог

20:01

Министр спорта Гутцайт рассказал, сколько чиновников летало на Олимпиаду в Токио

19:01

Владимира Талашко из-за секс-скандала отстранили от работы в театральном университете

18:06

Покупки начнут жестко контролировать: украинцев заставят платить 18% налога

17:07

У фразі "спорт поза політикою" величезне лукавство сучасного світу – Олещук

16:01

В возрасте 93 лет. Умерла дочь Альфреда Хичкока

15:01

Сазонов: На гербе России головы орла развернуты в стороны, потому что смотреть вперед страшно

14:01

Мішечки з рисом замість дитини. Батьки в Японії придумали, як під час пандемії познайомити родичів із немовлям

13:01

Забужко: Люди "внєпалітікі" в Давній Греції звались "ідіотами"

12:02

Лукашенка не зможуть зсунути з посади навіть росіяни, – думка

11:30

"Дельта" не даст сформировать коллективный иммунитет - создатель оксфордской вакцины

11:03

NASA запустило в космос українсько-американську ракету. ВІДЕО

10:01

Возвращение Чауса в одних трусах было похоже на работу ФСБ по делу Савченко, – Илья Новиков

09:00

Россия наращивает военную группировку в оккупированном Крыму и создает дисбаланс в Черноморском регионе

08:01

У Red Bull прокоментували скандальний дрифт на Софійській площі

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Август 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

Дефіцит магнію викликає безсоння, головні болі та судоми, а "вбиває" його солодка газована вода – дієтолог

  3   0 12.08.2021, 09:00 | Новости, Общество
Дефіцит магнію викликає безсоння, головні болі та судоми, а "вбиває" його солодка газована вода – дієтолог

"Часто можна чути від лікарів: «Зараз дуже напружений час, попийте магній». І знаю точно, що багато людей купують в аптеці препарати магнію без призначення лікаря і п'ють на всяк випадок, щоб уникнути наслідків стресу. Так що ж це за мінерал і з «чим його їдять»? Давайте по черзі", - про це на своїй сторінці у Фейсбуці пише дієтолог Світлана Фус, інформує UAINFO.org.  

"Магній бере участь в більш ніж 300 метаболічних реакціях в організмі. З тих, які ми можемо відчувати на собі - виробництво енергії, регулювання артеріального тиску, передача нервових сигналів, а також розслаблення м'язів. При дефіциті магнію ми можемо відчувати втому, яка не відповідає виконуваній роботі, можливі скачки тиску, перебої в роботі серця, головні болі, апатія, відчуття оніміння, судоми в кінцівках, посмикування повік, безсоння ...

Крім того, Mg бере участь в синтезі білків, сприяє підтримці здоров'я кісток і зубів, а також регулює процес ділення клітин. Він сприяє підтримці психологічних функцій (пам'ять, мова, мислення, увага і т. д.). Цим, зокрема, пояснюється його «антистресова» дія.

Брак магнію у жінок провокує болісні менструації, випадання волосся, розшарування, ламкість нігтів. І на цьому його функції в організмі не закінчуються.

Магній також контролює роботу клітин міокарда. І, нарешті, він впливає на нормальний перебіг вагітності: відповідає за здоровий сон майбутньої мами, попереджає підвищення тонусу матки, спонтанні викидні і невиношування вагітності.

Добова потреба в магнії становить 400-420 мг для чоловіків старше 19 років і 310-320 для жінок (і треба додати ще 40 мг вагітним для здорового розвитку плоду).

Ми повинні задовольняти потребу в магнії продуктами харчування - рослинною, тваринною їжею і водою.

Продукти, багаті магнієм, не належать до екзотичних, вони доступні і обов'язково повинні перебувати в раціоні кожного. В першу чергу - різні цільнозернові продукти. А у білому хлібі, шліфованої рисі і т. д. магнію міститься мало, оскільки він знаходиться в основному в зовнішній оболонці зерна - у висівках, які видаляються при переробці.

Велика кількість магнію міститься в овочах з листям темно-зеленого кольору, так як магній важливий компонент хлорофілу, зеленого пігменту рослин. Також багато його в морських водоростях, наприклад, в морській капусті, морепродуктах. Є він і в бобових, рибі, м'ясі горіхах, сухофруктах, овочах і фруктах. До речі, багато магнію містить м'ясо равликів.

Але важливо знати і те, що вживання солодких газованих напоїв, в яких багато фосфору, призводить до втрати магнію. Надмірне вживання кави, консервованих і оброблених продуктів, де вміст магнію втрачається наполовину, впливає на забезпечення магнієм організму.

Харчування сучасної людини обробленими харчовими продуктами і напружений спосіб життя, призводить до частого виникнення дефіциту магнію. А це, разом з іншими факторами сучасного життя - малорухливість, захоплення фастфудом, надмірна вага, переїдання, на жаль, сприяє зростанню серцево-судинних захворювань.

І до речі, не потрібно шукати який-небудь один продукт, який забезпечить магнієм і якого треба з'їдати кілограми. Щоб в організм надходила достатня кількість цього мінералу, харчування має бути повноцінним і різноманітним, складатися з продуктів різних груп, збагачене рослинною їжею", - завершує дієтолог.

Лента статей

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Август 2021 (213)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]