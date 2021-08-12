Популярной актрисе диагностировали опасное заболевание

Актриса Кристина Эпплгейт сделала откровенное признание о своем здоровье в Twitter. Звезда сообщила, что в этом году у нее диагностировали рассеянный склероз, пишет Корреспондент.

"Привет, друзья. Несколько месяцев назад мне поставили диагноз рассеянный склероз. Это было странное путешествие. Но меня очень сильно поддерживали люди, у которых тоже есть это заболевание. Это был трудный путь. Но, как все мы знаем, дорога продолжается. Если только какой-нибудь кретин ее не заблокирует", - написала 49-летняя Эпплгейт.

Также актриса попросила права на частную жизнь, пока она борется с заболеванием.

"Один из моих друзей, у которого тоже рассеянный склероз, сказал: "Мы просыпаемся и делаем то, что нам следует". И это то, что делаю я. Так что теперь, пока я прохожу через это, я прошу права на частную жизнь", - указала Кристина.