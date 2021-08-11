Министр спорта Гутцайт рассказал, сколько чиновников летало на Олимпиаду в Токио

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт ответил чемпиону Олимпийских игр Жану Беленюку.

Борец-депутат ранее выразил мнение, что "нескольких работников" министерства можно было не везти в Токио, а вместо них взять больше тренеров для спортсменов. Он подчеркнул, что в делегациях периодически есть люди, "без которых можно было бы прожить".

Как передает BBC, в эфире канала "Украина 24" Гутцайт сообщил, что на Олимпиаде было 28 людей, которые "обслуживали" почти три сотни спортсменов и тренеров, но одновременно в Токио их находилось не больше 15, пишет УНИАН.

"На Олимпийских играх было 28 человек, которые обслуживали сборную. Потому что мы, я как министр, мы обслуживаем наших спортсменов", - рассказал Гутцайт.

"14 человек были в первой очереди, потом они уезжали в Украину, и дальше 14-15 человек работали на нашу сборную", - добавил он и задался вопросом:

"Было 270-280 тренеров и спортсменов. И 15 человек было на обслуживании нашей сборной. Это много или мало - 15 человек?".

"Если потом не будет билетов или других нужных вещей для спортсменов, то будут говорить: а нам не помогали!" - подчеркнул министр.