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Киянка померла від коронавірусу після щеплення першою дозою Moderna

  8   0 11.08.2021, 07:07 | Новости, Общество
Киянка померла від коронавірусу після щеплення першою дозою Moderna

50-річна жінка захворіла на наступний день після щеплення.

В Києві жінка померла від коронавірусної хвороби після щеплення першою дозою препаратом Moderna, який досі не зареєстрували в Україні.

Про це повідомив голова Національної медичної палати України Сергій Кравченко, інформує UAINFO.org.

Зокрема, 50-річна жінка 9-10 серпня перебувала на стаціонарному лікуванні у Київській міській клінічній лікарні №4.

До того, як потрапити на стаціонар, вона 1 серпня повернулась з Туреччини.

"Захворіла 6 серпня гостро, на наступний день після першої дози вакцинації Модерною", - розповів Кравченко.

За його словами, спочатку у хворої були скарги на біль у руці, незначну лихоманку 37,2°C.

При цьому, 7 серпня її стан дещо погіршився - з'явилось блювання, трималась незначна лихоманка, виражена слабкість, а з 8 серпня у неї спостерігалася млявість.

"9 серпня її стан різко погіршився, почалася задишка. Рідні викликали КШД, хвора була доставлена у відділення у вкрай важкому стані... Одразу була переведена у відділення анестезіології та інтенсивної терапії. Розпочата інтенсивна терапія", - додав Кравченко.

Він припустив, що жінка могла бути провакцинована в продромальний період - на початковому етапі хвороби.

9 серпня вона здала ПЛР-тест на COVID-19, який виявився позитивним. Раніше ця жінка на коронавірус не хворіла.

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