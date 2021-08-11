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У Red Bull прокоментували скандальний дрифт на Софійській площі

  15   0 11.08.2021, 08:01 | Новости, Общество
У Red Bull прокоментували скандальний дрифт на Софійській площі

Участь у зйомках брала співачка Alyona Alyona і професійний гонщик Конор Шанахан.

Компанія Red Bull Україна перепросила за дрифт на Софійській площі у Києві. Орієнтовний розмір заподіяних збитків становить близько 50 тисяч гривень.

Звернення вони опублікували в Instagram, інформує UAINFO.org.

"Red Bull Україна просить вибачення у жителів Києва та міської влади за відеозйомку, що сьогодні вранці відбувалася на Софійській площі. На жаль, сталося так, що ми не дотрималися всіх необхідних процедур. Це було недоглядом з нашого боку і ми глибоко про це шкодуємо", - йдеться у заяві компанії.

У Red Bull відзначили, що вони хотіли залишити площу у тому ж стані, який був до початку зйомок.

"І ця робота зараз триває. Ми зробимо все можливе, щоб відновити теплі стосунки з містом, які ми підтримували протягом багатьох років", - йдеться у заяві.

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