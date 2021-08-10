Віктор Таран: Імовірно мета візиту Меркель – натиснути на Україну перед візитом Зеленського до США

"Як цікаво… 22 серпня, перед візитом Зеленського до США у Київ прилітає Ангела Меркель. Офіційно - обговорити питання транзиту газу, ПП-2 і Донбас. Можливо, підніме питання про імплементацію формулу Штайнмаєра", - про це на своїй сторінці у Фейсбуці пише політолог Віктор Таран, інформує UAINFO.org.

"Звісно, цікаво поспілкуватись із канцлеркою Німеччини. Імовірно її мотивація - натиснути на Україну перед візитом до США. Німці не хочуть скандалів. І за це можна поторгуватись Але потрібно розуміти - ціна її слів, обіцянок та імовірного тиску мінімальна. Адже лишається менш як два місяці, як вона втратить посаду. Сподіваюсь Офіс це розуміє і не зробить необдуманих заяв.

Але почути її позицію перед візитом до США важливо. Принаймні це дозволить краще сформувати позицію перед зустріччю з Байденом", - констатує політолог.