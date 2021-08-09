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Комаровский предупредил о "летних" вирусах, вызывающих опасное заболевание

  6   0 09.08.2021, 04:13 | Новости, Общество
Комаровский предупредил о "летних" вирусах, вызывающих опасное заболевание

Обнаружив хотя бы два из перечисленных симптомов, следует обратиться к врачу

Украинский врач-педиатр Евгений Комаровский опубликовал на своей странице в Instagram пост, в котором рассказал о вирусах, что проявляют себя в летний период и могут привести к такому опасному заболеванию как менингит.

Менингит - это воспаление мягкой и паутинной оболочек мозга. Это заболевание может дать серьезные осложнения, если вовремя не начать лечение. К примеру, больной может оглохнуть, у него могут появиться приступы эпилепсии, а у детей могут быть проблемы с умственным развитием.

По словам медика, летняя жара повышает активность некоторых вирусов, которые и приводят к менингиту. Самое главное - это знать первые симптомы, чтобы сразу забить тревогу и обратиться к врачу.

К основным симптомам относят:

- головную боль;

- тошноту и рвоту;

- светобоязнь;

- боль или же скованность в области шеи;

- повышение температуры тела;

- у детей может быть раздражительность и сонливость.

Доктор Комаровский отмечает, что при наличии даже двух симптомов из перечисленных выше следует как можно скорее обращаться к врачу.

 

 

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