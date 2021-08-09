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Шпионы заметили на тестах новый Ranger Rover PHEV

  11   0 09.08.2021, 05:12 | Новости, Авто
Шпионы заметили на тестах новый Ranger Rover PHEV

Land Rover начал тестировать новый гибридный внедорожник Ranger Rover PHEV. Фотошпионы его заметили во время дорожных тестов в Германии.

Новый гибридный Ranger Rover тестируют в сплошном камуфляже, поэтому мы не можем сказать, какие конкретные изменения произошли в его дизайне по сравнению со стандартной моделью. Судя по всему, у него остался традиционный дизайн кузова. Только на кузове должна быть эмблема, свидетельствующая, что это машина с гибридной силовой установкой.

На данный момент известно, что новый Ranger Rover построят на абсолютно новой платформе MLA. Предполагалось, что на ней создадут также автомобиль проекта Jaguar XJ, но его отменили.

MLA является уникальной платформой, потому, что на ней можно создавать автомобили с двигателями внутреннего сгорания, гибридные автомобили и даже электромобили.

Ranger Rover нового, пятого, поколения, скорее всего, в базовой комплектации получит мягкую гибридную силовую установку. Полноценный гибрид Ranger Rover PHEV с подзаряжаемой силовой установкой, получит, видимо, рядный шестицилиндровый двигатель и электромотор.

Напомним, что Ranger Rover нового поколения появится в конце 2021 или в начале 2022 года. У него будет стандартная версия и версия с удлиненной колесной базой.

autonews.ua

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