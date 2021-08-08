В Польше с видом на жительство 277 тысяч украинцев

За шесть месяцев 2021 года количество иностранцев с видом на жительство в Польше выросло почти на 42 тысячи человек.

Более половины всех иностранцев, подавших заявления на пребывание в Польше, являются гражданами Украины. Об этом рассказал спикер Управления по делам иностранцев Якуб Дудзяк, сообщает Польское радио.

"Из 500 тыс. иностранцев, имеющих вид на жительство и документы, выданные гражданам стран Европейского Союза, крупнейшие группы составляют граждане: Украины - 277 тыс. человек, Беларуси - 34 тыс., Германии - 20 тыс., России - 13 тыс., Вьетнама - 11 тыс., Индии - 10,5 тыс., Грузии - 9 тыс., Италии - 8,5 тыс., Китая - 6,5 тыс. и Великобритании - 6,5 тыс", - отметил спикер.

По его словам, за первое полугодие 2021 года количество иностранцев с видом на жительство выросла почти на 42 тыс. человек. Наибольший прирост иностранцев, поселившихся в Польше, касался граждан Украины (на 31,5 тыс. человек), Беларуси (на 4,4 тыс. человек), Грузии - (на 1 тыс. человек), Молдовы (на 900 человек) и Индии (на 700 человек).

"Безусловно, большинство иностранцев имеют разрешение на временное проживание, которое может быть выдано максимум на три года. В настоящее время 63% людей имеют такие документы. Группа иностранцев, которые имеют право на постоянное проживание и долгосрочное проживание, составляет 20%. Примерно 14% - это граждане государств Европейского Союза, которые зарегистрировали свое пребывание", - сказал он.