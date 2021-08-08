Медики сравнили легкие привитого и непривитого COVID-больных

У человека, защищенного прививкой, органы в отличной форме, тогда как у другого - разрушены болезнью.

В США медики показали, как выглядят легкие вакцинированного и невакцинированного пациентов с коронавирусом. Соответствующие рентген-снимки обнародовал телеканал KSDK News, сообщает korrespondent.net.

Согласно фото, у человека, защищенного прививкой, органы в отличной форме, тогда как у другого - разрушены болезнью.

Как объяснил руководитель отделения интенсивной терапии больницы при университете Сент-Луиса в Миссури, доктор Гассан Камел, здоровые легкие на рентгеновских снимках должны казаться черными, поскольку темный контраст между тканями и костями указывает на то, что органы полны кислорода и работают хорошо.

Но на снимку органы непривитого от COVID-19 человека выглядят молочно-белыми. Это, утверждает доктор, указывает на такие проблемы, как обширные повреждения и рубцы, скопление слизи, а также недостаток кислорода.

По мнению Камела, пациента с такой степенью повреждения необходимо подключить к кислородному баллону или даже аппарату жизнеобеспечения, чтобы сохранить ему жизнь.

Доктор напомнил, что пожилые люди и люди с сопутствующими заболеваниями особенно уязвимы для коронавируса. Несмотря на это, признает он, многие его пациенты не привиты от инфекции.