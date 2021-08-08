В Киеве водитель легковушки врезался в такси, стоящее на светофоре, есть пострадавшие

В воскресенье, 8 августа, в Киеве водитель легкового автомобиля врезался в стоящее на светофоре такси с пассажиром.

Об этом сообщает издание "УНН".

В частности, данное дорожно-транспортное происшествия произошло на ул. Вадима Гетьмана в столице. Водитель автомобиля марки Geely врезался в машину такси марки Dacia.

В результате столкновения были госпитализированы все три участника ДТП. По данным издания, больше всего пострадал водитель такси: медики диагностировали у него травмы позвоночника и шеи.

На месте происшествия работали правоохранители.