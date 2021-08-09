Названы симптомы приближающегося инсульта

Врачи назвали пять главных предвестников инсульта.
За последние несколько десятилетий в мире значительно возросло количество смертей от инсульта. Причем удручающая статистика наблюдается в разных странах. Более того, как утверждают медики, инсульт стал чаще диагностироваться у внешне здоровых молодых людей, передает storinka.com.ua.
Факторами, приближающими развитие опасной болезни, являются:
- нездоровый образ жизни (мало спорта и движения);
- стрессы;
- плохая экология;
- лишний вес;
- неправильное питание;
- хронические заболевания;
- вредные привычки (курение, алкоголизм и пр).
Приметы приближающегося инсульта
Английские ученые всесторонне изучили проблему развития инсульта и назвали главные признаки приближающейся проблемы, спровоцированной высоким содержанием «вредного» холестерина в крови.
1. Частые боли в груди или в конечностях (причина, как правило, в блокировке артерии).
2. Спутанность сознания (может возникать из-за того, что кровь не поступает в мозг).
3. Слабость в мышцах.
4. Затрудненное дыхание.
5. Быстрая утомляемость.
Как избежать инсульта?
Лучшим способом избежать инсульта, является смена образа жизни, переход на правильное здоровое питание и отказ от вредных привычек.
Медики также рекомендуют чаще есть свежие фрукты и овощи и как можно реже употреблять продукты с высоким уровнем содержания сахара.
Если есть лишний вес, то не помешает проконсультироваться с диетологом и тренером по выработке стратегии избавления от него.
Кстати, недавно врачи установили, что приближает болезнь чрезмерное потребление красного мяса, сыра и яиц. Такая диета способна многократно увеличить риск развития не только инсульта, но и тромбоза. Чтобы не иметь проблем со здоровьем, врачи советуют есть не более 300 граммов красного мяса в неделю. И лучше, не сразу, а небольшими порциями через день-два.