Названы симптомы приближающегося инсульта

Врачи назвали пять главных предвестников инсульта.

За последние несколько десятилетий в мире значительно возросло количество смертей от инсульта. Причем удручающая статистика наблюдается в разных странах. Более того, как утверждают медики, инсульт стал чаще диагностироваться у внешне здоровых молодых людей, передает storinka.com.ua.

Факторами, приближающими развитие опасной болезни, являются:

- нездоровый образ жизни (мало спорта и движения);

- стрессы;

- плохая экология;

- лишний вес;

- неправильное питание;

- хронические заболевания;

- вредные привычки (курение, алкоголизм и пр).

Приметы приближающегося инсульта

Английские ученые всесторонне изучили проблему развития инсульта и назвали главные признаки приближающейся проблемы, спровоцированной высоким содержанием «вредного» холестерина в крови.

1. Частые боли в груди или в конечностях (причина, как правило, в блокировке артерии).

2. Спутанность сознания (может возникать из-за того, что кровь не поступает в мозг).

3. Слабость в мышцах.

4. Затрудненное дыхание.

5. Быстрая утомляемость.

Как избежать инсульта?

Лучшим способом избежать инсульта, является смена образа жизни, переход на правильное здоровое питание и отказ от вредных привычек.

Медики также рекомендуют чаще есть свежие фрукты и овощи и как можно реже употреблять продукты с высоким уровнем содержания сахара.

Если есть лишний вес, то не помешает проконсультироваться с диетологом и тренером по выработке стратегии избавления от него.

Кстати, недавно врачи установили, что приближает болезнь чрезмерное потребление красного мяса, сыра и яиц. Такая диета способна многократно увеличить риск развития не только инсульта, но и тромбоза. Чтобы не иметь проблем со здоровьем, врачи советуют есть не более 300 граммов красного мяса в неделю. И лучше, не сразу, а небольшими порциями через день-два.