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Дженнифер Энистон назвала фильм, за который ей стыдно

  26   0 09.08.2021, 06:11 | Новости, Культура
Дженнифер Энистон назвала фильм, за который ей стыдно

Актриса хотела бы забыть об этом фильме.

Звезда «Друзей» Дженнифер Энистон озвучила название фильма, за участие в котором она и по сей день испытывает стыд. 52-летняя бывшая жена Брэда Питта успела пополнить личную фильмографию десятками картин. Она пробовала себя в разных амплуа, многие из которых и подарили актрисе бешеную популярность, передает rusjev.net.

Однако участие в одном фильме Энистон до сих пор не может себе простить. В интервью для InStyle актриса созналась: если бы у нее была возможность навсегда забыть об этом проекте, она давно бы это сделала.

«Самый кошмарный фильм - это «Лепрекон». Есть множество картин, о которых ты думаешь: «Боже, это был ужас. Как я потом буду жить с этим? Так неловко!» Но этот фильм в таком списке реально первый», - отметила она.

Проект Марка Джонса вышел на экраны в 1993 году. Энистон появилась в нем в образе девушки-подростка, преследуемой персонажем из ирландского фольклора (Уорик Дэвис). Монстр уверен в том, что она украла его горшок с золотом и должна понести наказание.

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