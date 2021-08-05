Степова: Россия готовит армию "казаков" для подавления протестов. Любо вам теперь, "братцы"?

Основным невоенным оккупационным оплотом России, который работал с местным населением, стали так называемые "донские казаки". Это первые, кто прибыли в ОРДЛО из РФ. Да и в самом ОРДЛО первые "ополчения" назывались "казачьи сотни". Все это подавалось под соусом "Донбасс - земля русской казачьей вольницы, земля донских казаков".

Откуда в Луганской и Донецкой области исконно донские казаки, история умалчивает, но, мы уже привыкли к тому, что за необходимостью Россия пишет свою. Это, как акын в пустыне, что вижу, о том пою. Вот только, если акын пел действительно о реальности, о том, что видел, то Россия каждый раз заводит новую песню о "старом", попросту переписывая историю по своей версии. А версии у России всегда одинаковы "мы были всегда, это наша земля, вас здесь не стояло", пишет Олена Степова для сайта "Информационное сопротивление".

Вообще, я бы на месте военных и историков, которые занимаются фиксацией военных преступлений РФ и вот тех, кто как-то документально фиксирует войну, особое внимание уделила именно этому явлению оккупации - «донским казакам». Ведь, по сути, они оккупировали Украину задолго до начала военных действий со стороны РФ. Это важный факт. Как и Московский патриархат, «донские казаки», официально работали в Украине с первых дней независимости вод видом общественной организации. «Всевеликое войско Донское» зарегистрировано в Минюсте Украины, имело до тысячи «юртов», ячеек по всей территории, свободно ввозило книги из РФ, вело пропаганду, набирало рекрутов.

На Луганщине «донские казаки» поддерживались «Партией Регионов». Так в Свердловске, Луганской области, где я жила, «Просвита» не имела господдержки из местного бюджета, а вот «юрт» «донских казаков» получал из местного бюджета деньги на газету, использовал бесплатно коммунальные помещения, имел прямую связь с начальником милиции и мэром города. В «юрт» к «казакам» брали всех желающих, кто ценил РФ, Кремль, Сталина, Путина, Ленина, коммунизм и религиозные ценности, ну, еще хотел власти. Ведь казаки имели право на ношение «формы», «медалей», нагайки. Это выделяло мужчин из общества и с головой компенсировало их комплексы. В «юртах» пропагандировали насилие в семье: «женщина - никто, обязана и должна», величие русских, нацизм, шовинизм. В общем, все то, на чем зиждется русский мир.

И вот в 2014-м, когда началась оккупация, но еще не военная, а так сказать мирная, то есть пророссийские силы, основываясь на местное население, собирали митинги, захватывали органы власти, первыми, кто стал во главе всего этого, были вот эти «юрты» и местные ряженные «казаки», потом к ним подтянулись товарищи из РФ.

В Свердловске это была «первая казачья сотня имени Стаса Синельникова», которой руководил местный депутат-коммунист Саша Гайдей, афганец. И вот здесь у людей думающих в голове трэш и когнитивный диссонанс. Еще бы, коммунисты и казаки... да, дела! Ведь казаки воевали на стороне Рейха против Сталина и коммунистов, а Сталин и коммунисты фактически провели геноцид донских казаков, не оставив от их поселений камня на камне, а сегодня, вот такая любовь.

Казаки сейчас оплот российской власти. Они активно проявили себя в оккупации Украины, отлично справились с задачей подавления народных бунтов в ОРДЛО.

Вообще о «казаках», ряженых клоунах России, которые превратили города Донбасса в гетто (здесь пока опущу момент, что «казаками» в ОРДЛО называются все, кто записался в «реестровые», без роду и племени, просто вот по желанию, так же формируют «казаков» и на России) я написала много. Еще бы, фактически это первая армия оккупантов, первые коллаборанты из Донбасса, если брать во внимание, что местное население давилось в очередях записаться в «казако-опочление», то тема достаточно важная и требующая внимания.

Где Московский патриархат - там «казаки», где «казаки» - там Московский патриархат, а так же ФСБ, оружие, наркотики, драки, пьянство и насилие. Все местные бунты и собрания недовольных жителей ОРДЛО разгоняют «казачьими» патрулями. «Народная милиция республик» это одна структура, а «казачьи юрты» в ОРДЛО - совершенно другая структура. И «народная милиция» привлекает «казаков» для патрулирования.

Да, с одной стороны, и те, и другие - коллаборанты (это, если они из местных) или оккупанты (если приезжие), но вот интересная вещь, «народная милиция республик» она всегда с народом (здесь смеяться), а вот «казаки» в «республиках», это всегда разогнать или избить народ. То есть после выполнения задач 2014-2015 годов (военная интервенция), сейчас «казаки» в ОРДЛО вполне официальная сила, созданная и содержащаяся именно для разгона местных митингов. Если в 2014-2015 годах в ОРДЛО у жителей был восторг ко всему российскому, в том числе и казакам, то сейчас это раздражение, ненависть и презрение. Нет, не ко всему российскому, здесь без изменений, а вот именно ко всему, что называет себя «войском донским» и «реестровым казачеством». Грабежи, насилие, мародерство, побои, унижения, - вот что принесли «казаки» жителям ОРДЛО.

И здесь без разницы, приехал ли «казак» в ОРДЛО из РФ или местный нагаечноположенный - они все на одно пьяное лицо. Жители ОРДЛО еще нормально (где-то 70% доверяют) относятся к людям в форме «народная милиция», но вот 80% негативно относятся к людям в форме «реестровых».

А как оно на России? Вот очень интересовал вопрос, как же жители РФ относятся к этому своему «историческому феномену, сохранившему верность царю и отечеству», но как-то не попадались ни обсуждения, ни информация. Только, редкие «чеченцы снова изнасиловали казаков», «уменьшился процент насилия казаков со стороны чеченцев» слегка вводили в ступор и будоражили ум.

И вот на донской земле вспыхнуло обсуждение новости. Россияне-ростовчане бурно отреагировали на инновации со стороны государства в части поддержки «донских казаков». Вспыхнуло так ярко, что я получила ответы на многие вопросы, а читателям, думаю, тоже будет интересно, что ждать нам в ОРДЛО, и к чему готовятся на России. Война у нас надолго, поэтому следует знать все трещинки и морщинки на лице врага.

Итак, в Ростове знатно полыхнуло под новостью: «ЮФУ займется профпереподготовкой кадров для казачьих войсковых обществ. Каждый, кто ее пройдет, будет иметь возможность стать атаманом реестровых казачьих войск или... «лидером казачьих обществ и проектов». Спецкурс называется «Социальное программирование казачьей идентичности в условиях региональных образовательных и социокультурных систем» и длится два месяца. Первые занятия начнутся 2 сентября - в День Российской Гвардии, и будут проходить в режиме онлайн в вечернее время и по субботам».

Южный федеральный университет - высшее учебное заведение, один из федеральных университетов России, расположенный в Ростове-на-Дону и Таганроге Ростовской области. Является крупным научно-образовательным центром России. ЮФУ - крупнейший научно-образовательный центр Юга России. Университет ведет свою историю с 1915 г., когда в г. Ростов-на-Дону переехал Императорский Варшавский университет. ЮФУ расположен в городах Ростове-на-Дону и Таганроге, что обусловлено масштабностью вуза и широким спектром решаемых задач: становлением университета как ведущего центра подготовки высококвалифицированных специалистов; развитием фундаментальных и прикладных исследований; включением в международные исследовательские и образовательные сети (Википедия).

И вот этот самый знаменитый университет, кузница кадров для Юга РФ, будет ковать и иные кадры - атаманов и есаулов Донского казачества, готовых выполнять военные задачи, а так же задачи по «управлению» обществом.

«Социальное программирование казачьей идентичности в условиях региональных образовательных и социокультурных систем» - это вообще лютый трэш. Так пропаганду насилия и набор в войска внутреннего реагирования еще никто не называл.

Что полыхнуло? Оказывается ростовчане, да и жители Юга РФ, крайне и критически негативно относятся к «донским казакам», называя их «ряжеными клоунами». Их презирают, их опасаются как бесбашенных и абсолютно аморальных убийц и насильников, а еще россияне осознают, что «казаки», это именно та сила, которая будет калечить и убивать мирных граждан в случае голодных бунтов, о которых уже нет-нет да и говорят по РФ. Армейских, военных жители РФ не боятся. Говорят о них, как о деморализованных и голодных, которые (если это не контракт) вряд ли будут давить танками мирное население. А вот казаки будут. И нагайками, и похищать, и пытать, и насиловать, и убивать.

Более того, на фоне межрасовых и межнациональных конфликтов, которыми славится Юг РФ, казаки сейчас очень выгодны правительству. Ведь Юг РФ: Ставрополье, Краснодар, Ростов, все больше заселяются курдами, осетинами, чеченцами, адыгейцами.

Вот о чем пишут в соцсетях Ростова:

«Люди, на Дону около ста тысяч изгнанных отовсюду - из бывших территорий СССР турок-месхетинцев, тысячи курдов.... Найдите в Интернет энциклопедии: мученица за Христа на Верхнем Дону по происхождению из курдов. На картах Турции, включенные в них территории Дона и Кубани, значатся как «территории Османской империи», и выделяются как «жемчужина империи». Придет время и турки заявят о своих территориальных правах на эти земли, куда нам бежать?».

«На улицах Ростова все больше черных и мусульманок в парандже, даже на пляжах, в Турции такого нет, как у нас. Чувствуешь себя, как не в своей тарелке. Смеются над нами. Видимо недолго Ростову батюшкой быть, скоро турки здесь все займут. Аллах Акбар, православные».

«Та лучше пусть нас хохлы себе заберут, это же их земли, если смотреть на историю без СССР, хохлы не самая плохая нация, они умеют работать и нас прокормят. А вот под турками нам п@@@а».

В Ростове регулярны межрасовые и межнациональные драки и разборки между общинами за передел влияния. Так что, возможно, Путин готовит «донских казаков» именно, как буфер между турками, курдами и местным населением. Но, какой приказ и кого защищать получат реестровые?

Что же касается «любви» местного населения к «казакам», то здесь я была удивлена, вот, честно, думала, что там полное взаимопонимание, имперство и поддержка, ан, нет!

Из соцсетей Ростова (орфография и пунктуация сохранены): «Социальная идентификация казачьего программирования в условиях социокультурных образований системных регионов? Я ничего не перепутал? Какая светлая голова придумала название курса для алкашей?».

«Не понятно и тут смущает только одно писали кровожадные коммуняки вырезали или расстреляли всё хутора все станицы, ну и далее понятно нету теперь ни одного казака. Они что, воскресли с того света. Были когда-то казаки терские кубанские донские, а теперь наверно нынешние будут не ряженные, а настоящие особой казачьей идентичности породистые казаки-единороссы. Откуда тут казаки??? Все казаки нормальные съехали из страны до 20-го года. Москалям кацапам с Лениным ух очень их дома и земли приглянулись».

«Ну правильно, все кто не хочет работать, все юфу, будут подготавливать. Шарамыжники. Казак не бухал, большое хозяйство было, пахал на своём огороде, бабки были, выглядел хорошо. А щас откуда казаки? Чмошники».

«Судя по надписи на футболке, это казаки красновцы (такая же надпись была на фашистских ремнях). Того самого краснова, которого повесили за то, что воевал вместе с фашистами, против Советского союза».

В общем, ростовчане в критическом своем большинстве против «казаков», «реестровых» и «донских», а так же помнят историю и не понимают, как современные казаки могут быть коммунистами и выступать за Сталина и Ленина, своих палачей. И ростовчане ничуть не удивляет надпись «с нами Бог» на коричневой форме «казаков Дона», ведь это чистый фашизм, красновщина, поскольку это историческая правда РФ. Казаки Дона воевали за Рейх.

Что ж, фашизм и коммунизм, это вот как раз именно та двухголовая курица, которая красуется на власовском флаге РФ. Ну, хоть здесь не врут, а выставляют напоказ свою сущность, предупреждая мир: Россия - это фашисты! А вот такая поддержка «донских казаков», думаю, на России неспроста. В «казаки» берут все отребье РФ: пьянь, рвань, наркомань, маньяков и фанатиков. То есть людей морально готовых убивать и унижать своих соотечественников.

Да, в ОРДЛО также увеличилось присутствие «казаков». Вот мне вчера сообщили, что все пункты «добровольной «вакцинации ОРДЛО, где сейчас принудительно-добровольно ОРДЛынцан вакцинируют «спутник-лайтом», усиленно охраняют именно «казачьи» патрули с нагайками и пистолетами. Та же ситуация и в Ростове. Не «народная милиция» охраняет, а именно «казаки». То есть все же, «донские казаки» будут использоваться и в ОРДЛО, и на РФ для подавления возможных бунтов среди мирного населения.

А как им в 2014-м году донбасяне чепчики вверх бросали... Ну, что там, любо вам теперь, братцы, любо?

Олена СТЕПОВА для сайта "Информационное сопротивление"