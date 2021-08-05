Война, коррупция, безработица и тарифы: украинцы назвали самые большие проблемы страны

Большинство украинцев считают наиболее важными проблемами для страны войну на востоке, коррупцию, безработицу и коммунальные тарифы.

Как передает Укринформ, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

В частности, респондентам предлагался перечень проблем для выбора трех наиболее важных для Украины. Топ-проблемой для Украины респонденты назвали войну на востоке (63,9% респондентов относят проблему к топ-3, а 27,9% считают проблемой № 1), коррупция (соответственно, 56,3% и 24,6%), безработица (44% и 20,4%) и коммунальные тарифы (41,9% и 10,2%).

Также опрос показал, что в июле по сравнению с июнем выросла с 64% до 68,7% доля тех, кто считает, что дела в стране идут в неправильном направлении.

Доля тех, кто считает, что дела идут в правильном направлении, снизилась с 20% до 16,1%.

Опрос проводился 24 июля - 1 августа методом личного ( face-to-face) интервью с использованием планшета (CAPI, computer-assisted personal interviews). Всего опрошены 2028 респондентов старше 18 лет, проживающих в 105 населенных пунктах всех регионов Украины, кроме оккупированного Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,9% - для показателей близких к 25%, 2,2% - для показателей близких к 12%, 1,5% - для показателей близких к 5%.