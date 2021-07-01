Платне паркування у столичних дворах: киянам розповіли, кому насправді належить прибудинкова територія

Бажання столичної влади ввести в Києві платну парковку у дворах, є незаконним, оскільки в ОСББ немає шансів оформити прибудинкову територію на себе.

Таку думку в Facebook економічний експерт Борис Кушнірук, інформує УНІАН.

"Плата за паркування авто на прибудинкових територіях - ще один спосіб пограбування киян", - зазначив експерт.

За його словами, прибудинкова територія, за паркування на якій нібито мають будуть платити мешканці будинків, апріорі належить мешканцям.

"Київські чиновники обґрунтовують своє бажання тим, що земля, мовляв, належить муніципалітету, а тому має право встановлювати плату за паркування авто де завгодно, в тому числі у дворах житлових будинків", - зазначив експерт.

"Місцева влада, незалежно від того - нинішня або ще радянських часів, надаючи згоду на житлове будівництво, автоматично передає землю не тільки безпосередньо під будинком, але і з прибудинковою територією. Межі цих прибудинкових територій чітко визначаються в рішенні місцевих рад. Тобто, одночасно з правом власності на квартиру в житловому будинку, його власники автоматично набувають право на землю під житловим будинком і на прибудинкову територію", - зазначив Кушнірук.

За його словами, це випливає з самої правової природи співвідношення прав власності на землю і всіх її поліпшень, у тому числі в якості побудованого на ньому житлового будинку і його прибудинкової території.

"Слід розуміти, що без права користування прибудинковою територією не може існувати й права володіння житлом", - зазначив експерт.

"Наші київські бонзи, знахабнілі від відчуття повної безкарності, кажуть, що, мовляв, ОСББ і ЖБК можуть оформити прибудинкові території на себе, а також зможуть поставити шлагбауми, щоб там ніхто інший не міг запаркуватися. Якщо ОСББ та ЖБК оформлять прибудинкові території на себе, тоді мешканці не платитимуть за паркування своїх авто там", - сказав Кушнірук.

"Шанси в ОСББ та ЖБК оформити на себе ці прибудинкові майже відсутні", - зазначив експерт.

Підвищення тарифу:

15 червня 2021 року в КМДА повідомили про те, що в Києві влада міста ініціює підняття тарифів на паркування для приватних автомобілів. Планувалося, що тариф буде підвищено на паркування в центрі міста, а також на прилеглих до центру міста територіях.

1 липня 2021 року паркування в центрі Києва подорожчало в три рази.

Платне паркування у дворах: