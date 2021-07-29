Медична експертка ЮНІСЕФ пояснила, чи потрібно вакцинуватися третьою дозою проти коронавірусу. ВІДЕО

Вакцинуватися третьою дозою проти коронавірусу українцям поки непотрібно.

Про це в ефірі "Сніданку з 1+1" розповіла медична експертка ЮНІСЕФ Катерина Булавінова, повідомляє ТСН.

За її словами, за кордоном справді випробовують практику щеплювати людей тричі. Втім поки на це пішли лише дві країни - Ізраїль та Велика Британія. В Україні ж рекомендацій про необхідну третю дозу препарату ще немає - принаймні поки не буде вакциновано більшість громадян.

До кінця літа міністр Віктор Ляшко планує щепити 10 млн людей, нині вакцинацію пройшли майже 1 млн 900 тис., і за останніми рішеннями Міністерства охорони здоров'я, які вже надійшли до регіонів, вколоти вакцину відтепер можна і дітям віком старше 12 років, зазначила Булавінова.

"Діти, які мають якісь супутні захворювання, можуть в Україні вакцинуватися проти ковіду, а також діти, які виїжджають, наприклад, для возз'єднання сім'ї, або діти, які виїжджають здобувати освіту за кордоном, якщо така вимога приймаючої сторони, вакциною Pfizer", - сказала експертка.

ТСН