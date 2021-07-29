Лише 7% хворих на гепатит С знають про свою недугу – сумна статистика МОЗ

Лише 7% хворих на гепатит С знають про свій статус та лікуються.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це під час акції з тестування гепатиту С, яка проходить у Києві до Всесвітнього дня боротьби з вірусними гепатитами, сказала директорка Директорату громадського здоров'я та профілактики захворювання Ірина Руденко.

"Не всі хворі знають про свій статус. Під медичним наглядом з діагнозом вірусний гепатит С на сьогодні перебуває близько 7% осіб від оціночної чисельності, та більше ніж 3% осіб, хворих на вірусний гепатит В . Значна кількість людей не діагностована та не знає про свій статус. Торік у 7,5 тисячі осіб був офіційно підтверджений такий діагноз", - сказала Руденко.

Вона нагадала, що у листопаді 2019 року Україна приєдналася до Глобальної стратегії елімінації вірусних гепатитів В та С, ухваливши державну стратегію протидії ВІЛ-інфекції, СНІДу, туберкульозу та вірусних гепатитів до 2030 року. Мета стратегії - попередити 90% нових випадків вірусних гепатитів, діагностувати 90% осіб , які хворіють на вірусні гепатити та не знають про свою хворобу, а також пролікувати 90% хворих.

На сьогодні в Україні, за словами Руденко, близько 230 закладів охорони здоров'я уклали договір з НСЗУ на лікування вірусних гепатитів. Люди, які хочуть протестуватися, можуть звернутися до цих закладів, і в разі необхідності отримати там лікування. Також тестування можна пройти, звернувшись до свого сімейного лікаря .

Руденко наголосила, що ліки прямої противірусної дії проти вірусного гепатиту С закуповуються державою та безкоштовні для пацієнтів. Лікування гепатиту С триває від 12 до 24 тижнів.

Наразі протягом місяця в Україні пройде акція з тестування на гепатит С у великих містах.

За даними ВООЗ, близько 20% людей у світі мають хронічний вірусний гепатит С , знають про свій діагноз набагато менше людей. За оцінками експертів в Україні понад 1 млн 300 тисяч громадян є інфікованими вірусом гепатиту С , але на медичному обліку стоїть лише близько 7%.

Всесвітній день боротьби з гепатитом щорічно відзначають 28 липня. У цей день світова спільнота об'єднується з політиками, фахівцями галузі охорони здоров'я та громадськістю, щоб донести до сотень мільйонів людей життєво важливу інформацію про глобальний тягар вірусних гепатитів, закликати до негайних дій для попередження випадків інфікування і смерті від гепатиту, а також прискорення прогресу на шляху до досягнення мети щодо викорінення цього захворювання.

Очолює цю ініціативу Міжнародний альянс із боротьби з гепатитом (World Hepatitis Alliance). У 2021 році інформаційні кампанії, приурочені до цього дня, об'єднані спільною темою - «Гепатит не може чекати» (Hepatitis Can't Wait).

Вірусний гепатит (ВГ) - група інфекційних захворювань, відомих як гепатит А, В, С, D і E, які викликають дифузне запалення тканин печінки і призводять до розвитку серйозних ускладнень, зокрема цирозу і раку печінки. ВГ - одна з основних причин смертності у світі, після туберкульозу. Інфікованих цим вірусом у 9 разів більше, ніж вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ).

Укрінформ