Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

11:00

Откуда взялся и чем опасен штамм "Дельта" – BBC

10:29

Под Одессой женщина отдала в соцслужбу годовалого сына, так как набрала кредитов "на погулять" (фото)

09:01

"Україні не вигідний Нормандський формат, але "зіскочити" не може за жодних умов", – політолог

08:24

Україна здобула третю медаль на Олімпіаді в Токіо (фото)

08:00

Почему нельзя пить только кофе на завтрак: три последствия для здоровья

07:03

Путин планирует новую эскалацию в Украине на сентябрь? – Frankfurter Allgemeine Zeitung

00:54

З Білорусі втік авіадиспетчер, який садив літак з Протасевичем – ЗМІ

23:58

"Прокляття" прапороносців. Чому багато українських спортсменів бояться нести прапор на відкритті Олімпіади?

23:46

На Київщині подорожчає проїзд у приміських маршрутках: коли і як зросте ціна

22:48

27 липня у Києві перекриватимуть рух транспорту через заходи із відзначення 1033-ї річниці Хрещення Київської Русі

20:01

Долголетие и культура: вероятность смерти у любителей искусства оказалась ниже

19:01

Вирусный хит лета. Антон Вельбой объяснил, почему решил написать песню о гусях (видео)

18:01

Пионтковский: Непокоренная Украина никогда не примет путинско-байденского приглашения на казнь и будет сражаться за свою субъектность

17:01

Запрет на черные машины, перекусы за рулем и вождение в халате: автомобильные "нельзя" из разных стран мира

16:30

Бутусов: Ездить на фронт для очередной фотосессии и при этом не решать элементарные проблемы армии для президента – это просто позор

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Июль 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      

Откуда взялся и чем опасен штамм "Дельта" – BBC

  5   0 27.07.2021, 11:00 | Новости, Общество
Откуда взялся и чем опасен штамм "Дельта" – BBC

В четверг, 22 июля, в Александровской больнице Киева зафиксировали сразу шесть случаев опасного штамма коронавируса «Дельта». Первых инфицированных этой разновидностью в Украине выявили месяц назад, а 15 июля Минздрав сообщил о 4-х подтвержденных случаях.

Об этом рассказывается в публикации BBC, информирует UAINFO.org.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко на днях заявил, что в начале осени штамм «Дельта», вероятно, вытеснит другие варианты вируса и станет доминирующим в Украине.

Откуда взялась «Дельта»

Штамм коронавируса «Дельта» впервые обнаружили осенью прошлого года в Индии. Именно поэтому его долгое время называли индийским, пока Всемирная организация здравоохранения не решила отказаться от географических привязок в названиях вирусов.

Для обозначения британского варианта коронавируса выбрали название «Альфа», для южноафриканского — «Бета», а для индийского — «Дельта».

Штамм сначала распространялся в самой Индии, а затем перекинулся на другие страны.

«Дельта», в частности, привел к серьезному ковидному кризису в России, где в последнее время фиксируют все новые рекорды заболеваемости. По последним подсчетам, около 66% новых случаев инфицирования приходится именно на этот штамм.

В середине июля генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адганом Гебреиесус заявил, что «Дельта» обнаружили в 111 странах и территориях.

Чем опасна «Дельта»

Вариант «Дельта» недостаточно исследован, но, по предварительным оценкам, эта разновидность коронавируса в 1,6 раза заразнее, чем штамм «Альфа» (британский вид вируса), в 2,26 раза чаще приводит к госпитализации, а риск реанимации при инфицировании увеличивается в 1,45 раза.

В случае заражения «Дельтой» симптомы могут быть классическими для Covid-19 — кашель, высокая температура, потеря обоняния или вкуса. Но при этом исследователь заболевания, профессор Тим Спектор, отмечал, что с новым штаммом такие симптомы встречаются реже.

И если заболевание по-прежнему, как правило, сопровождается высокой температурой, то потеря запаха уже не входит даже в десятку самых характерных симптомов.

«Новый штамм, похоже, работает несколько по-иному, — говорит Тим Спектор. — Людям может показаться, что у них какая-то разновидность сезонного гриппа, поэтому они продолжают общаться с другими людьми и могут заразить их. На наш взгляд, это создает большую проблему».

Кроме того, «Дельта» в некоторых случаях может проявляться в виде расстройства желудочно-кишечного тракта. К уже известным симптомам прибавляются боли в животе, рвота и понос.

Эффективны ли вакцины

Это остается предметом исследований. Данных о том, что имеющиеся вакцины против коронавируса неэффективны против «Дельты», пока нет.

Специалисты установили, что две дозы вакцины Pfizer или AstraZeneca дают высокую защиту от дельта-штамма.

Об этом свидетельствуют результаты исследований, опубликованные недавно изданием The New England Journal of Medicine.

Так, вакцинация двумя компонентами препарата Pfizer и BioNTech давала защиту 88% при заражении дельта-штаммом.

Две дозы вакцины AstraZeneca давали защиту на уровне 67% при дельта-штамме.

Лента статей

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Июль 2021 (544)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)
Февраль 2021 (653)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]