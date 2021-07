Откуда взялся и чем опасен штамм "Дельта" – BBC

В четверг, 22 июля, в Александровской больнице Киева зафиксировали сразу шесть случаев опасного штамма коронавируса «Дельта». Первых инфицированных этой разновидностью в Украине выявили месяц назад, а 15 июля Минздрав сообщил о 4-х подтвержденных случаях.

Об этом рассказывается в публикации BBC, информирует UAINFO.org.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко на днях заявил, что в начале осени штамм «Дельта», вероятно, вытеснит другие варианты вируса и станет доминирующим в Украине.

Откуда взялась «Дельта»

Штамм коронавируса «Дельта» впервые обнаружили осенью прошлого года в Индии. Именно поэтому его долгое время называли индийским, пока Всемирная организация здравоохранения не решила отказаться от географических привязок в названиях вирусов.

Для обозначения британского варианта коронавируса выбрали название «Альфа», для южноафриканского — «Бета», а для индийского — «Дельта».

Штамм сначала распространялся в самой Индии, а затем перекинулся на другие страны.

«Дельта», в частности, привел к серьезному ковидному кризису в России, где в последнее время фиксируют все новые рекорды заболеваемости. По последним подсчетам, около 66% новых случаев инфицирования приходится именно на этот штамм.

В середине июля генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адганом Гебреиесус заявил, что «Дельта» обнаружили в 111 странах и территориях.

Чем опасна «Дельта»

Вариант «Дельта» недостаточно исследован, но, по предварительным оценкам, эта разновидность коронавируса в 1,6 раза заразнее, чем штамм «Альфа» (британский вид вируса), в 2,26 раза чаще приводит к госпитализации, а риск реанимации при инфицировании увеличивается в 1,45 раза.

В случае заражения «Дельтой» симптомы могут быть классическими для Covid-19 — кашель, высокая температура, потеря обоняния или вкуса. Но при этом исследователь заболевания, профессор Тим Спектор, отмечал, что с новым штаммом такие симптомы встречаются реже.

И если заболевание по-прежнему, как правило, сопровождается высокой температурой, то потеря запаха уже не входит даже в десятку самых характерных симптомов.

«Новый штамм, похоже, работает несколько по-иному, — говорит Тим Спектор. — Людям может показаться, что у них какая-то разновидность сезонного гриппа, поэтому они продолжают общаться с другими людьми и могут заразить их. На наш взгляд, это создает большую проблему».

Кроме того, «Дельта» в некоторых случаях может проявляться в виде расстройства желудочно-кишечного тракта. К уже известным симптомам прибавляются боли в животе, рвота и понос.

Эффективны ли вакцины

Это остается предметом исследований. Данных о том, что имеющиеся вакцины против коронавируса неэффективны против «Дельты», пока нет.

Специалисты установили, что две дозы вакцины Pfizer или AstraZeneca дают высокую защиту от дельта-штамма.

Об этом свидетельствуют результаты исследований, опубликованные недавно изданием The New England Journal of Medicine.

Так, вакцинация двумя компонентами препарата Pfizer и BioNTech давала защиту 88% при заражении дельта-штаммом.

Две дозы вакцины AstraZeneca давали защиту на уровне 67% при дельта-штамме.