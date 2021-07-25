Знову "бронза": Україна завоювала другу медаль на Олімпіаді

Український фехтувальник Ігор Рейзлін став бронзовим призером Олімпійських ігор в Токіо в змаганнях на шпагах.

Як повідомляє "Апостроф", у поєдинку за "бронзу" Рейзлін домігся перемоги над представником Італії Андреа Сантареллі з рахунком 15:12.

На Олімпіаді українець почав шлях до медалі з поєдинку з Беньяміном Штеффеном зі Швейцарії і виграв - 15:11. У наступному раунді Рейзлін переміг ще одного швейцарця Макса Гайнцера (15:12). У чвертьфіналі Ігор виявився сильнішим за Мохаммеда Ель-Сайеда з Єгипту з рахунком 15:13. У поєдинку за вихід у фінал Рейзлін поступився французу Роману Каннон (10:15).

Нагадаємо, що вчора українська дзюдоїстка Дарина Білодід стала бронзовою призеркою Олімпійських ігор в категорії до 48 кілограмів.

Загальний медальний залік на Олімпіаді-2020 виглядає так:

1. Китай - 5 - 1 - 3 (золото/срібло/бронза)

2. Японія - 5 - 1 -0

3. США - 2 - 3 - 3

4. Південна Корея - 2 - 0 - 3

5. Російський олімпійський комітет - 1 - 2 - 1

6. Австралія - 1 - 1 - 1

7. Італія - 1 - 1 - 1

8. Туніс - 1 - 1 - 0

9. Угорщина - 1 - 0 - 0

10. Іран - 1 - 0 -0

11. Косово - 1 - 0 - 0

12. Таїланд - 1 - 0 - 0

13. Еквадор - 1 - 0 - 0

14. Канада - 0 - 2 - 0

15. Бразилія - 0 - 1 - 1

16. Індонезія - 0 - 1 - 1

17. Сербія - 0 - 1 - 1

18. Франція - 0 - 1 - 1

19. Бельгія - 0 - 1 - 0

20. Болгарія - 0 - 1 - 0

21. Грузія - 0 - 1 - 0

22. Індія - 0 - 1 - 0

23. Іспанія - 0 - 1 - 0

24. Китайський Тайбей - 0 - 1 - 0

25. Нідерланди - 0 - 1 - 0

26. Румунія - 0 - 1 - 0

27. Німеччина - 0 - 0 - 2

28. Казахстан - 0 - 0 - 2

29. Україна - 0 - 0 - 2

30. Великобританія - 0 - 0 - 1

31. Ізраїль - 0 - 0 - 1

32. Мексика - 0 - 0 - 1

33. Монголія - 0 - 0 - 1

34. Словенія - 0 - 0 - 1

35. Швейцарія - 0 - 0 - 1

36. Естонія - 0 - 0 - 1