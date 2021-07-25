Знову "бронза": Україна завоювала другу медаль на Олімпіаді

Український фехтувальник Ігор Рейзлін став бронзовим призером Олімпійських ігор в Токіо в змаганнях на шпагах.
Як повідомляє "Апостроф", у поєдинку за "бронзу" Рейзлін домігся перемоги над представником Італії Андреа Сантареллі з рахунком 15:12.
На Олімпіаді українець почав шлях до медалі з поєдинку з Беньяміном Штеффеном зі Швейцарії і виграв - 15:11. У наступному раунді Рейзлін переміг ще одного швейцарця Макса Гайнцера (15:12). У чвертьфіналі Ігор виявився сильнішим за Мохаммеда Ель-Сайеда з Єгипту з рахунком 15:13. У поєдинку за вихід у фінал Рейзлін поступився французу Роману Каннон (10:15).
Нагадаємо, що вчора українська дзюдоїстка Дарина Білодід стала бронзовою призеркою Олімпійських ігор в категорії до 48 кілограмів.
Загальний медальний залік на Олімпіаді-2020 виглядає так:
1. Китай - 5 - 1 - 3 (золото/срібло/бронза)
2. Японія - 5 - 1 -0
3. США - 2 - 3 - 3
4. Південна Корея - 2 - 0 - 3
5. Російський олімпійський комітет - 1 - 2 - 1
6. Австралія - 1 - 1 - 1
7. Італія - 1 - 1 - 1
8. Туніс - 1 - 1 - 0
9. Угорщина - 1 - 0 - 0
10. Іран - 1 - 0 -0
11. Косово - 1 - 0 - 0
12. Таїланд - 1 - 0 - 0
13. Еквадор - 1 - 0 - 0
14. Канада - 0 - 2 - 0
15. Бразилія - 0 - 1 - 1
16. Індонезія - 0 - 1 - 1
17. Сербія - 0 - 1 - 1
18. Франція - 0 - 1 - 1
19. Бельгія - 0 - 1 - 0
20. Болгарія - 0 - 1 - 0
21. Грузія - 0 - 1 - 0
22. Індія - 0 - 1 - 0
23. Іспанія - 0 - 1 - 0
24. Китайський Тайбей - 0 - 1 - 0
25. Нідерланди - 0 - 1 - 0
26. Румунія - 0 - 1 - 0
27. Німеччина - 0 - 0 - 2
28. Казахстан - 0 - 0 - 2
29. Україна - 0 - 0 - 2
30. Великобританія - 0 - 0 - 1
31. Ізраїль - 0 - 0 - 1
32. Мексика - 0 - 0 - 1
33. Монголія - 0 - 0 - 1
34. Словенія - 0 - 0 - 1
35. Швейцарія - 0 - 0 - 1
36. Естонія - 0 - 0 - 1