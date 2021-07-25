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Skoda не смогла участвовать в легендарной 24-часовой гонке в Ле-Мане из-за холодной войны (видео)

  8   0 25.07.2021, 20:01 | Новости, Авто
Skoda не смогла участвовать в легендарной 24-часовой гонке в Ле-Мане из-за холодной войны (видео)

Фото: Skoda | Skoda 1100 OHC

Спортивный прототип Skoda 1100 OHC строился для участия в самом знаменитом суточном марафоне в мире, но гонялся исключительно в странах соцлагеря.

Компания Skoda в рамках празднования 120-летия своего участия в автоспорте обнародовала интересные факты о необычном и малоизвестном гоночном спайдере 1100 OHC, который был построен в 1957 году с прицелом на участие в Ле-Мане, пишет Фокус

Легендарный суточный марафон, будучи самой известной гонкой на выносливость в мире, всегда притягивал автопроизводителей. Участие в "24 часах Ле-Мана" - суровое испытание для пилотов и техники, а победа - настоящий подвиг! В середине 1950-х годов и у Шкоды появилось желание попытать здесь счастья, однако этим планам не суждено было сбыться.

Skoda 1100 OHCSkoda 1100 OHC

Skoda 1100 OHC так и не появилась на кольце Сартэ, где проводится гонка, а всему виной стала тогдашняя сложная политическая ситуация в мире, известная как "холодная война". Чехословакия, входя в сферу влияний СССР и являясь частью Восточного блока, не смогла отправить фирменную команду Skoda в Ле-Ман - не хватило политической воли.

В итоге автомобили этой серии участвовали исключительно в гонках, проводившихся в странах соцлагеря. И добытые в этих соревнованиях победы и кубки, которых было немало, стали для шкодовцев слабым утешением - изначальные планы были куда более амбициозные.

Разработка Skoda 1100 OHC началась в 1956 году и завершилась годом позже. А в июне 1958-го автомобиль отметился победой в первой же гонке, состоявшейся на домашней трассе в Млада-Болеслав.

В основе автомобиля - пространственная рама из металлических труб, а под капотом располагался четырехцилиндровый двигатель объемом 1089 кубических сантиметров. Пятиступенчатая механическая коробка передач располагалась у задних ведущих колес - это было сделано для улучшения развесовки по осям.

Двигатель развивал всего 92 л.с., но благодаря сверхмалому весу в 583 кг и отточенной аэродинамике машина могла достигать максимальной скорости 200 км/ч. По размерам спайдер Skoda 1100 OHC был миниатюрным: 3380 мм в длину, 1440 мм в ширину и всего 964 мм в высоту.

В 1957 и 1958 годах всего было построено два таких автомобиля - оба с кузовами из армированного стекловолокном пластика (GRP). В 1959 году за ними последовали два купе на той же технической базе, но уже с алюминиевыми корпусами. К сожалению, оба купе были уничтожены в результате аварий, но сейчас Skoda находится в процессе восстановления остатков одного из таких автомобилейВерсия Skoda 1100 OHC с закрытым кузовомВерсия Skoda 1100 OHC с закрытым кузовом

Что касается вариантов с открытым кузовом, то оба сохранились до наших дней. Один из спайдеров Skoda 1100 OHC является частью коллекции фирменного музея Skoda в городе Млада-Болеслава и регулярно участвует в исторических гонках, а второй автомобиль принадлежит британскому подразделению марки.

Фокус  

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