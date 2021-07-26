Долголетие и культура: вероятность смерти у любителей искусства оказалась ниже

На продолжительность жизни человека влияет много факторов. Для того чтобы достигнуть долголетия, не всегда достаточно просто правильно питаться и заниматься спортом.

Как сообщает "Профиль" со ссылкой на Express, исследователи из Университетского колледжа Лондона обнаружили связь между долголетием и походами в музеи, информирует UAINFO.org.

Доцент кафедры психобиологии и эпидемиологии Дейзи Фэнкур и ее коллеги изучили, имеется ли связь между смертностью британцев старше 50 лет и тем, как часто они посещали учреждения культуры. Работа основывалась на данных о состоянии здоровья более 6,7 тыс. человек.

Ученые установили, что у завсегдатаев театров, концертов, музеев, выставок и художественных галерей вероятность смерти оказалась на 31% ниже, чем в том случае, если участники исследования не интересовались культурой. У тех, кто ходил в театры и музеи не чаще двух раз в год, также наблюдалась определенная зависимость - уровень смертности был на 14% ниже. Исследование не учитывало влияние на продолжительность жизни активных занятий искусством.

Подобное исследование не может напрямую установить причинно-следственную связь между интересом к культуре и долголетием, предупреждают ученые. Они считают, что свою роль может играть ряд других факторов. Например, искусством больше интересуются пожилые люди с более высокими показателями физического и психического здоровья.

При этом меньший риск смерти у интересующихся искусством наблюдался вне зависимости от пола, экономического положения или социальных условий.

UAINFO