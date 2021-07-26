Вирусный хит лета. Антон Вельбой объяснил, почему решил написать песню о гусях (видео)

Антон Велбой (Фото: instagram.com/a.wellboy)

Несмотря на популярность, жизнь подопечного Юрия Бардаша Wellboy не изменилась.

Клип 21-летнего сельского парня Антона Велбоя Гуси за месяц набрал два миллиона просмотров на Youtube. Песня стала вирусным хитом лета, информирует NewsOboz.org со ссылкой на НВ.

В интервью Кате Осадчей подопечный продюсера Юрия Бардаша и финалист Х-фактора Wellboy рассказал, почему написал песню именно о гусях.

«Я ни на что не надеялся, когда ты начинаешь надеяться на что-то, ты превращаешься на нерв, который просто суетится. У меня все спокойно было, как-то так случилось, что Гуси залетели и летят. Время пришло. Гуси - украинский символ деревни. Помню, когда я маленький ходил на футбол, на рыбалку, постоянно были эти гуси. Они шипели на меня, щипали, я их боялся. Но когда я увидел гусей, летящих в теплые края, меня это очень радовало. На Дарнице я когда-то жил в общежитии и ко мне подходили и говорили: „Слыш, ты, гусь, дай сигарету". Вот такие какие-то вещи», - говорит певец.

Несмотря на популярность, жизнь Антона не изменилась. По словам музыканта, он ездит на метро. «У меня не было звездной болезни. Все спокойно. Я максимально собранный и моя команда не дает мне расслабляться», - признался Wellboy.

НВ