Сергей Фурса: Геополитика головного мозга – опасная болезнь

"За Северный поток 2 мы не получим реальной компенсации. И это факт. При потерях от отсутствия транзита в 2 млрд долларов ежегодно инвестиции на общую сумму в 1 млрд долларов - это смешно. Визит президента в Белый дом вежливо передвигают, пользуясь известно фразой «Да, но потом», что у многих народов означает «нет», - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет Сергей Фурса, информирует UAINFO.org.

"Почему? Почему это все произошло в тот момент, когда украинские власти были готовы дать руку на отсечение, что нас будут поддерживать в любом случае? Они же были уверены в этом. Можно творить что угодно, нас все равно поддержат. Потому что геополитика. Именно потому и произошло.

Геополитика головного мозга - опасная болезнь. Представитель МВФ Джерри Райс недавно дал подсказку. Думается, то же самое говорят не публично представителям украинской власти. Проблемы с реформой корпоративного управления в энергетическом секторе. Так это звучало. Помимо обеспокоенности ситуацией в НБУ и НАБУ.

Думая, что украинским властям все простят и никуда не денутся, украинские власти пошли на нарушение договоренностей, презрели собственные обязательства и ради пары миллиардов долларов пошли на смену главы правления Нафтогаза. Пошли по пути, который противоречил реформе корпоративного управления. Пошли ломать реформу, к которой был причастен сам Байден, еще будучи вице-президентом США. Уже потом пошли решения по Северному Потоку 2 (потом, не означает в следствие, но....). Уже потом Блинкен вернулся из Киева злой на украинскую власть, повторяя в каждом интервью «Нафтогаз, Нафтогаз, Нафтогаз». Уже потом визит в Белый Дом все переносится и переносится.

Но при этом планируется. А значит США ждут от нас что страна станет на путь исправления.

Таким образом можно предположить, что американцы ждут действий в Киеве. Действий в направлении восстановления статуса-кво в Нафтогазе. НАЗК уже сделало пас. Уже дало возможность уволить Витренко и вернуть контроль над компанией правлению и наблюдательному совету. Есть подозрения, что если бы в понедельник Витренко был бы отправлен в отставку, то уже во вторник появилась бы дата визита президента Украины в Вашингтон. И есть подозрение, что если бы не старания СБУ, которое начало пристально присматриваться к членам Наблюдательного Совета Нафтогаза, то Наб Совет уже давно принял бы такое решение. Об этом говорит заявление независимых членов Наб Совета Нафтогаза. К которым СБУ прийти не может.

Но а пока воз и ныне там. Витренко в Нафтогазе. А в Белом доме очень напряженное расписание и очень трудно найти время для встречи с президентом Украины.

Будет ли Запад поддерживать Украину? Да. Готов ли Запад больше поддерживать Украину? Больше, чем формальные гарантии или жалкие 1 млрд долларов? Готов.

Но для этого Запад должен быть уверен, что в Киеве у власти его союзники, держащие слово и разделяющие общие ценности.

И да, вряд ли последнее можно доказать заигрывая с Китаем....

Мяч на украинском поле. И главное для Киева, как и во многих других сферах, наконец-то подтвердить, что нам можно доверять. Тогда и союзники готовы поддерживать сильнее. Тогда и инвесторы готовы кредитовать под меньшие проценты. А разговорами о дружбе с Китаем или дефолте доверие на заслужишь.

А пока мы теряем время. Которое очень дорого стоит". - завершает Фурса.