Лукаку определился со своим будущим

Бельгиец хочет продолжить выступать в "Интере".

Нападающий "Интера" Ромелу Лукаку не собирается покидать итальянский клуб в текущее летнее трансферное окно.

По информации издания FC InterNews, агент бельгийца Федерико Пасторелло заверил руководство "нерадзурри" о намерениях форварда.

Ранее будущее игрока связывали с мюнхенской "Баварией".

В минувшем сезоне Лукаку поучаствовал в 36 матчах "Интера", в которых отметился 24 голами и 11 результативными передачами, при этом став лучшим игроком чемпионата Италии.

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