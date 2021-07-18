"Бавария" выставила ценник на Толиссо

Мюнхенский гранд готов попрощаться с французом.

Полузащитник мюнхенской "Баварии" Корентен Толиссо может покинуть клуб этим летом.

По информации издания L'Équipe, чемпион Германии готов продать француза за 20 миллионов евро.

Услугами 26-летнего хавбека интересуются сразу двое клубов Серии А - "Ювентус" и "Наполи". При этом отмечается, что ни один из них не готов платить такую сумму за Толиссо.

В минувшем сезоне полузащитник из-за травмы пропустил вторую половину сезона, до этого успев поучаствовать в 16 матчах и забить один гол.

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