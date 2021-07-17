Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

08:36

Украинский военный получил пулевое ранение на Донбассе с начала суток

08:09

Путин распорядился помочь избранию Трампа в 2016 году: секретные материалы Совбеза РФ – The Guardian

23:03

Взыскать за два часа: как будут арестовывать счета должников

22:01

Новый глава МВД Монастырский уже неоднократно светился в коррупции – "Схемы"

21:00

В Австралии занялись отбеливанием репутации акул

20:00

Ученые воссоединили фрагменты Книги мертвых, которые хранились в разных частях света

18:30

Шойгу обязал военных изучить статью Путина об Украине

16:36

"Холостяк" Максим Чмерковский станет судьей шоу "Танцы со звездами"

15:00

Сергій Руденко: Відставка Авакова – крок Зеленського до узурпації влади

13:27

Нацрада оштрафувала 1+1 за показ серіалу російською мовою

12:00

Байден и Меркель подписали Вашингтонскую декларацию. О чем договорились и что ждет Украину?

10:25

Казарин: Пандемия и впрямь похожа на войну. Ту самую, что ставит во главу угла коллективное выживание

09:01

7 років у кріслі глави МВС: топ скандалів з участю Авакова

08:03

Запретить авто с ДВС в Украине с 2027: Мининфраструктуры опубликовало законопроект

23:02

В Украине осенью ожидается рост цен на продукты питания: что подорожает сильнее всего

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Июль 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
            

Путин распорядился помочь избранию Трампа в 2016 году: секретные материалы Совбеза РФ – The Guardian

  7   0 17.07.2021, 08:09 | Новости, Политика
Путин распорядился помочь избранию Трампа в 2016 году: секретные материалы Совбеза РФ – The Guardian

По мнению российских властей, Трамп на посту президента поможет выполнению стратегических целей Кремля.

Частично опубликованные документы предполагают, что Россия проводила в жизнь секретные межведомственные усилия по вмешательству в избирательный процесс в США, где ставка делается на Дональда Трампа.

Об этом говорится в статье The Guardian, передает «Хвиля».

Опубликованы 2 отрывка документов на русском языке, которые были представлены на закрытом совещании Совбеза Российской федерации:

В материалах Трамп характеризуется, как «психически нестабильный, импульсивный и неуравновешенный». По мнению российских властей, Трамп на посту президента поможет выполнению стратегических целей Кремля.

Также в тексте есть намек на возможный компромат со стороны РФ на Трампа: «учитывая некоторые события, имевшие место во время пребывания его на территории РФ».

В «специальной части» речь прямо идет о «делегитимизации» в общественном сознании США государственной системы и будущего избранного президента. Также прямо сказано о провокации общественно-политического кризиса в США.

Как отмечает автор Люк Гардинг, кибер-операции ГРУ РФ против кампании Хиллари Клинтон стартовали несколько недель спустя этого совещания.

Координатором операцию ГРУ РФ, ФСБ и СВР был назначен министр обороны Сергей Шойгу (с участием глав этих трех специальных служб).

По данным авторов, все обсуждалось на заседании 22 января 2016 года.

«В совещании приняли участие Председатель Правительства Дмитрий Медведев, Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, Председатель Государственной Думы Сергей Нарышкин, Руководитель Администрации Президента Сергей Иванов, Секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, Министр внутренних дел Владимир Колокольцев, Министр иностранных дел Сергей Лавров, Министр обороны Сергей Шойгу, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Михаил Фрадков, заместитель Секретаря Совета Безопасности Рашид Нургалиев и постоянный член Совета Безопасности Борис Грызлов», — говорила тогда пресс-служба президента РФ.

Перевод – Экономика от Пророка

Лента статей

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

Володимир Лановий: Влада веде Україну до голоду в містах і до передачі чорноземів глобальним аферистам

Володимир Лановий: Влада веде Україну до голоду в містах і до передачі чорноземів глобальним аферистам

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Июль 2021 (319)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)
Февраль 2021 (653)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]