Путин распорядился помочь избранию Трампа в 2016 году: секретные материалы Совбеза РФ – The Guardian

По мнению российских властей, Трамп на посту президента поможет выполнению стратегических целей Кремля.

Частично опубликованные документы предполагают, что Россия проводила в жизнь секретные межведомственные усилия по вмешательству в избирательный процесс в США, где ставка делается на Дональда Трампа.

Об этом говорится в статье The Guardian, передает «Хвиля».

Опубликованы 2 отрывка документов на русском языке, которые были представлены на закрытом совещании Совбеза Российской федерации:

В материалах Трамп характеризуется, как «психически нестабильный, импульсивный и неуравновешенный». По мнению российских властей, Трамп на посту президента поможет выполнению стратегических целей Кремля.

Также в тексте есть намек на возможный компромат со стороны РФ на Трампа: «учитывая некоторые события, имевшие место во время пребывания его на территории РФ».

В «специальной части» речь прямо идет о «делегитимизации» в общественном сознании США государственной системы и будущего избранного президента. Также прямо сказано о провокации общественно-политического кризиса в США.

Как отмечает автор Люк Гардинг, кибер-операции ГРУ РФ против кампании Хиллари Клинтон стартовали несколько недель спустя этого совещания.

Координатором операцию ГРУ РФ, ФСБ и СВР был назначен министр обороны Сергей Шойгу (с участием глав этих трех специальных служб).

По данным авторов, все обсуждалось на заседании 22 января 2016 года.

«В совещании приняли участие Председатель Правительства Дмитрий Медведев, Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, Председатель Государственной Думы Сергей Нарышкин, Руководитель Администрации Президента Сергей Иванов, Секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, Министр внутренних дел Владимир Колокольцев, Министр иностранных дел Сергей Лавров, Министр обороны Сергей Шойгу, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Михаил Фрадков, заместитель Секретаря Совета Безопасности Рашид Нургалиев и постоянный член Совета Безопасности Борис Грызлов», — говорила тогда пресс-служба президента РФ.