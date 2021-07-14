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Кочетков: Отставка Авакова. Что она означает

  21   0 14.07.2021, 10:06 | Новости, Политика
Кочетков: Отставка Авакова. Что она означает

Есть заявление об отставке. Но это еще не результативное голосование Рады за отставку. Голосование, назначенное на 25 июля, говорит о том, что голоса еще придется собирать. Но думаю, соберут.

Об этом пишет Александр Кочетков, информирует UAINFO.org.

Президент Зеленский предложил на пост министра МВД не кадрового милиционера, а эксперта Института Будущего Дениса Монастырского. По личному опыту знаю, что МВД - это государство в государстве, и быстро взять его под контроль чрезвычайно сложно. Как минимум, это назначение всех своих руководителей областных управлений МВД, на что необходимо по-хорошему от трех до шести месяцев.

Теперь о мифах

Невозможно управлять МВД удаленно, какие бы дружеские отношения ни были у бывшего и нового министра. Влияние со стороны офиса президента всегда будет более прямым. В этом смысле Монастырский - человек офиса президента, а не Авакова.

Невозможно просто вызвать такого политического тяжеловеса как Аваков к себе в кабинет и просто вынудить у него заявление об отставке. Если все-таки написал (а он написал и обнародовал!), то значит, сам этого захотел.

Вопрос, почему?

Единственная здравая мотивация - это нежелание Арсена Авакова встать полностью в кильватер президента Зеленского и безропотно зачищать силовым образом все косяки его власти. Косяки не только по коррупции и повышению цен и тарифов, но и внешнеполитические косяки. Речь о жестком силовом пресечении будущих протестов в ответ на попытку имплементировать «минск» в виде «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство. Характерно, что заявление появилось сразу после визита Владимира Зеленского в Германию, где ему все рассказали о безальтернативности «минска» и отсутствии европейских денег на латание украинского бюджета.

Иметь похмелье от чужой пьянки не хочет никто, Аваков не исключение.

Что ждет?

Если Рада за отставку все же не проголосует, то это будет означать, что главный в стране - вовсе не президент Зеленский. Со всеми вытекающими последствиями.

Если отставка Авакова будет проголосована, и он перейдет в активную оппозицию, то мои мрачные предчувствия насчет катастрофического люмпен-майдана становятся куда более обоснованными.

Даже и не знаю, какой вариант хуже.

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