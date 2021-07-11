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Pfizer сообщит о необходимости третьей дозы вакцины, - WP

  9   0 11.07.2021, 13:31 | Новости, Общество
Pfizer сообщит о необходимости третьей дозы вакцины, - WP

Корпорация Pfizer, разработавшая вакцину совместно с партнером из ФРГ BioNTech скоро объявит о необходимости третьей дозы препарата от коронавируса для более устойчивого иммунитета. Речь идет о бустерной дозе вакцины, которая будет ставиться через шесть месяцев после первой.

Об этом сообщает Washington Post.

Источники издания сообщают, что от нее титры антител увеличатся в 5-10 раз после первых двух уколов.

"Первоначальные результаты исследования показывают, что бустерная доза, введенная через шесть месяцев после второй дозы, имеет устойчивый профиль переносимости, вызывая высокие титры антител, которые в 5-10 раз выше, чем после двух первичных инъекций", - говорится в материале.

Издание пишет, что Pfizer соберет брифинг с американскими чиновниками от здравоохранения, чтобы объявить о необходимости этой бустерной прививки.

В нем, по словам собеседников издания, примет участие в том числе директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

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