В Турции разбился микроавтобус с нелегалами, 12 жертв

На место происшествия направили сотрудников Управления по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

На востоке Турции 12 человек погибли и 20 получили ранения в результате аварии микроавтобуса с нелегальными мигрантами в районе Мурадие провинции Ван. Об этом сообщает Аналолу в воскресенье, 11 июля.

Указано, что в результате аварии микроавтобус перевернулся и загорелся. На место происшествия были направлены сотрудники Управления по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, полицейские и медики. Раненые были доставлены в близлежащие больницы.

Провинция Ван граничит с Ираном и является транзитной для мигрантов из Афганистана и Пакистана. Они нелегально переходят турецкую границу и пытаются перебраться в страны ЕС.