Крым обновил суточный антирекорд по COVID-случаях

В оккупированном Крыму обновили антирекорд по числу новых случаев коронавируса. Впервые за сутки заразились 368 человек.

Об этом сообщает "Интерфакс".

За вчера в Крыму зарегистрировали 368 случаев коронавирусной инфекции.

Из общего количества заболевших 286 выявлены при обращении за медицинской помощью, 73 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 9 случаев завозные из-за границы.

Предыдущий рекордный суточный прирост выявленных случаев коронавируса был зафиксирован за 13 января - 365.

Всего диагноз COVID-19 подтвержден в регионе у 51 тысячи человек, более 1,5 тысячи пациентов умерли, привиты 345 тысяч человек.