В Минобороны объяснили, почему мужчины и женщины на параде будут маршировать отдельно

В Министерстве обороны Украины объяснили, почему на параде ко Дню Независимости 24 августа будет женская "коробка", а не смешанная. То есть, мужчины и женщины будут маршировать отдельно.

Как объяснили в пресс-службе Минобороны, это связано с тем, что особенности мужского и женского пола разные, передает "Интерфакс-Украина". Поэтому сформировать смешанный парадный расчет в едином формате, то есть чтобы участники были одного роста, имели одинаковый размер грудной клетки, невозможно.

"А вышеуказанные параметры важны, поскольку во время выполнения строевых приемов они влияют на соблюдение равенства в рядах и колоннах", - пояснили в Минобороны.

Напомним, что к 30-той годовщине Независимости в Киеве проведут военный парад с участием авиации. Кабинет министров уже утвердил план мероприятий по подготовке и празднованию Дня флага и 30-й годовщины независимости Украины. Кроме парада, в Киеве также покажут образцы современной военной техники и вооружения.