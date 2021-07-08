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Українцям обіцяють космічні ціни на житло: які квартири подорожчають найбільше

  6   0 08.07.2021, 22:09 | Новости, Экономика
Українцям обіцяють космічні ціни на житло: які квартири подорожчають найбільше

За підсумками року нове житло може подорожчати на 25%, на вторинному ринку ціни зростуть на 12%.

В Україні зафіксовано подорожчання житла на первинному ринку. За підсумками першого півріччя ціни зросли на 15-18%, а вже за підсумками року житло може подорожчати на 25%.

Про це повідомила Асоціація фахівців з нерухомості (ріелторів) України (АСНУ), інформує UAINFO.org.

За даними асоціації, на вторинному ринку житло в залежності від регіону вже зросло в ціні на 7-10%, а до кінця року може подорожчати в цілому на 12%.

Відзначається, що протягом липня - середини серпня цінова динаміка буде відносно стабільною, але вже з другої половини серпня і до середини грудня варто очікувати істотних цінових змін.

За словами президента АСНУ Юрія Піти, причиною такого зростання є те, що за 6 місяців попит на житло виріс більш ніж на 20% і є всі передумови для його подальшого зростання.

На думку експерта, є два об'єктивних фактори, що впливають на зростання попиту і цінову динаміку - розвиток іпотеки та більш лояльні програми забудовників по розстрочці.

"З одного боку у громадян з'явилося більше можливостей стати власниками житла навіть за відсутності повної вартості квартири. А з іншого - досі ринок нерухомості є безальтернативним для збереження і примноження коштів", - цитує Асоціація Піту.

За його даними, в порівнянні з 2020 роком, кількість інвестиційних угод з метою збереження коштів на первинному ринку виріс мінімум на 15%, а в загальній структурі продажів кількість інвестиційних покупок житла вже становить понад 60%.

Піта зауважив, що на вторинному ринку ситуація дещо інша: житло, особливо в будинках радянської епохи, зростає в ціні більш повільно. Такі цінові зміни стосуються в основному 1, 2-кімнатних квартир в належному стані та у вдалих локаціях.

Експерт також підкреслив, що однією з важливих причин, яка спонукає підвищення вартості житла, є інфляційний стрибок і разом з тим економічна непрогнозованість в країні.

“З початку року купівельна спроможність гривні зменшилася офіційно на 9%, а фактично, на думку економістів, на всі 15-20%. В умовах зростання цін на всі групи товарів і послуг цілком очікувано, що це позначилося на вартості житла", - зазначив він.

На думку експерта, подальший хід на ринку житла багато в чому буде залежати від епідемічної ситуації, стану економіки, курсу гривні щодо долара.

Важливими стануть питання оподаткування первинної нерухомості, розвитку іпотеки під покупку "первинних" квартир, а також прийняття законодавчих актів, спрямованих на захист покупців-інвесторів і розв'язання проблем довгобудів.

"У разі введення на первинному ринку ПДВ і 18% податку з продажу 3-го об'єкта ціни на первинці можуть істотно зрости. Це автоматично торкнеться і вторинний ринок в додаткових кілька відсотків", - підсумував Піта.

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