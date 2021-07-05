Названы четыре простых способа укрепить легкие

Легкие выполняют важные функции в нашем организме.

Ситуация с коронавирусом очень сильно повлияла на нашу жизнь. Но особенно она заставила людей внимательнее относиться к своему здоровью, в частности позаботиться о состоянии своих легких. Эксперты рассказали, с помощью каких дыхательных упражнений можно укрепить этот орган, передают Вести.

Глубокое дыхание

По мнению медиков, каждый вечер полезно по 15-20 минут практиковать глубокое дыхание. Сядьте в позу лотоса и максимально медленно и глубоко вдыхайте, используя брюшные мышцы.

Правильная поза

Поскольку легкие - это мягкий, губчатый орган, он занимает в теле столько места, сколько вы ему позволяете. Чтобы дать ему больше пространства, сядьте прямо и потянитесь вверх, приподнимая грудь.

Больше смейтесь

Эксперты рекомендуют почаще смеяться, потому что это хорошее упражнение для работы мышц живота и увеличения объема легких. Помимо этого, смеясь, можно немного их очистить, вытеснив застоявшийся воздух.

Пейте достаточное количество воды

Старайтесь поддерживать свой водный баланс в организме, особенно в такую жаркую погоду. Вода улучшает самочувствие и хорошо влияет на работу легких. В день желательно употреблять около 1,5-2 литров жидкости.