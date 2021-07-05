В "ПСЖ" решили, кто станет основным голкипером на следующий сезон

Кейлору Навасу не о чем волноваться.

Руководство "ПСЖ" определилось, кто будет основным вратарем команды в следующем сезоне.

В основе французского гранда будет играть опытный костариканец Кейлор Навас. Об этом сообщает Le10Sport со ссылкой на Telefoot.

В свою очередь Джанлуиджи Доннарумма, который в скором времени перейдет в стан "ПСЖ", будет дублером Наваса. Боссы клуба надеются, что такой подход поможет повысить конкуренцию на вратарской позиции.

Напомним, недавно Доннарумма покинул "Милан" в статусе свободного агента. В прошлом сезоне Джиджи провел 48 матчей за "россонери", в которых 15 раз отстоял на ноль.

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