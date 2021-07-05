Названы простые способы проверить, хорошо ли работает сердечно-сосудистая система

Сердце способно бесперебойно работать около 150 лет.

Сердце - самый важный орган человека. Именно от него зависит вся жизнедеятельность других органов и систем. Вы знали, что при бережном отношении человеческое сердце может бесперебойно работать около 150 лет, сообщает Ивона.

Сердечно-сосудистые заболевания лидируют в списке причин смертности во всем мире. К сожалению, большинство людей игнорируют первые тревожные симптомы и обращаются к докторам слишком поздно.

Почему так происходит?

Сбои в работе сердца часто путают с недомоганием или особенностями организма. Вот перечень тревожных сигналов

:- Учащается ритм сердечных сокращений (тахикардия).

- Нарушается ритм сердечных сокращений (аритмия).

- Появляется одышка - сначала при физических нагрузках, а затем и в состоянии покоя.

- Появляются отеки - сначала на стопах и голенях по вечерам, затем постоянно на ногах, а в дальнейшем жидкость скапливается в брюшной и плевральных полостях.

- В результате застоя крови в расширенных капиллярах вен появляется цианоз - синюшная окраска кожи и слизистой.

- Ощущается боль за грудиной, в области левой лопатки. Также она может отдавать в левую руку, плечо или челюсть.

Интересно знать: у человека с хронической сердечной недостаточностью первой степени при быстрой ходьбе или подъеме по лестнице появляется одышка, учащается пульс, он быстро утомляется, его общая работоспособность значительно снижается. При хронической недостаточности второй степени все вышеперечисленные симптомы наблюдаются уже и в состоянии покоя, также постоянно отекают ноги. А при хронической недостаточности третьей степени нарастают все симптомы и скапливается жидкость в брюшной и плевральной полостях.

Факторы риска: делятся на две группы: те, на которые мы не можем повлиять (наследственность и процесс старения), и те, которыми мы можем управлять, а значит, снижать риск заболеваний сердечно-сосудистой системы. Ко вторым относятся:

- высокий уровень холестерина;

- курение (в т. ч. и пассивное);

- высокое артериальное давление;

- отсутствие физической активности;

- сахарный диабет;

- стрессы;

- ожирение.

Как понять, что пора к доктору?

Предлагаем два способа определить это.

Первый способ - проба Мартине: данный тест даст представление о состоянии сердечно-сосудистой системы в целом.

Нужно присесть 20 раз за 30 секунд, измерить пульс и записать результаты. Отдохнуть минуту или две: за это время сердце восстановится, затем пульс нужно будет измерить снова. Сравните показатели пульса в состоянии покоя и после приседаний.

Если они не сильно отличаются - значит, сердце работает хорошо. Нормальной разницей считается учащение пульса в пределах 60-80%. Если она больше - работа сердца нарушена. Причины могут быть разными: аритмия, атеросклероз, нарушения кровообращения. В любом случае нужно обратиться к врачу.

Второй способ - проба Штанге: тест поможет определить, насколько хорошо функционируют ваша сердечно-сосудистая и дыхательная системы.

Нужно сделать 2-3 глубоких вдоха и выдоха. Затем глубоко вдохнуть и задержать дыхание. Если удается не дышать 40-50 секунд - значит, сердечно-сосудистая система человека абсолютно здорова. Если меньше 40 - необходимо заняться проверкой сердца у специалиста.

Особенно внимательными должны быть люди старше 55-60 лет, с лишним весом, диабетом, гипертонией, высоким уровнем холестерина.

Берегите себя и будьте здоровы!