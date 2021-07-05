Электромобили Volvo к 2030 году получат запас хода в 1000 км. Такое заявление сделал глава шведского автогиганта Хакан Самуельссон.

По его словам, компания Volvo планирует стать лидером на рынке электромобилей премиум-класса. Этого шведы рассчитывают добиться за счет использования новых технологий, которые позволят увеличить запас хода электрокаров, их безопасность и функциональность.

В частности, все новые автомобили Volvo, в том числе электромобили, в базовой комплектации будут иметь сканер LiDar, который сделает их еще безопаснее. Этот сканер будут устанавливать на передней части крыши возле ветрового стекла.

Установка LiDar уже в базовых комплектациях автомобилей приведет к увеличению их стоимости. Однако, Самуельссон считает, что это окупится сторицей благодаря возросшей безопасности.

Самуельссон также отметил, что Volvo будет самостоятельно разрабатывать и выпускать батареи для электромобилей. Это необходимо, чтобы шведский автогигант не был зависим от поставщиков.

Напомним, согласно стратегическому плану Volvo, к 2030 году эта компания будет выпускать только электромобили.

autonews.ua