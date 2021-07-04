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Назван главный фактор, увеличивающий риск рака кожи

  12   0 04.07.2021, 01:07 | Новости, Общество
Назван главный фактор, увеличивающий риск рака кожи

За 56% всех мутаций, связанных с раком кожи, отвечает возраст.

Годы жизни как приоритетный фактор риска канцерогенных мутаций определили испанские ученые. При этом солнцу в таком контексте отдали второе место, передает 24 Канал.

Причины рака кожи

Рак развивается в результате повреждений в ДНК клеток. В течение жизни человека в них накапливаются мутации. Они могут возникать спонтанно и под действием различных мутагенных факторов, например, курения, токсических веществ, ультрафиолетовых лучей.

Именно последний фактор - воздействие солнца - считают важнейшим фактором риска рака кожи. Авторы нового исследования бросили вызов этой концепции.

Новое исследование

Ученые взяли образцы кожи из областей, которые регулярно или периодически контактируют с солнечным светом, у 123 здоровых добровольцев в возрасте от 11 до 92 лет. В каждом образце ученые изучили 46 генов. Они сравнили мутации в генах участников исследования, чтобы определить, как влияют на риск рака кожи возраст и фототип кожи (последний зависит от того, как много в коже человека пигмента меланина, который отвечает за ее цвет).

Возраст - главный фактор риска рака

Анализ показал, что за 56% всех мутаций, связанных с раком кожи, отвечает возраст. Фототип оказался вторым по весомости фактором, влияющим на риск болезни. Ученые обнаружили, что к возрасту 65 у людей с фототипом I (бледной кожей) накапливается почти в 5 раз больше опасных мутаций, чем у людей с фототипом IV (средиземноморский тип).

По словам ученых, для других типов рака возраст признается важнейшим фактором риска, однако применительно к коже таким фактором до сих пор назывались воздействие солнечных лучей и фототип. Авторы нового исследования считают, что это не так: количество мутаций в участках кожи, которые подвергались воздействию солнца регулярно и периодически,  отличалось мало.

С определенного возраста, что бы вы ни делали, количество мутаций, связанных со склонностью к раку, увеличивается. Это объясняется тем, что система восстановления ДНК человека начинает работать хуже. А количество мутаций обычно начинает быстро увеличиваться у людей старше 60 лет, - подчеркнули ученые.

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