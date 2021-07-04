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Фьюри: Уайлдеру нечего терять

  7   0 04.07.2021, 02:06 | Новости, Спорт
Фьюри: Уайлдеру нечего терять

Тайсон Фьюри высказался о предстоящем поединке с Уайлдером.

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) поделился мнением о бывшем чемпионе мира в супертяжелом весе Деонтее Уайлдере (42-1-1, 41 КО).

По словам "Цыганского короля", он не намерен менять тактику на поединок с американцем.

"Я продолжаю выполнять свою работу. Я двигаюсь вперед и оказываю давление на Уайлдера, нанося сильные удар. Деонтей - человек, который пережил нокаут и односторонний бой. Он тот, кто должен дать себе ответы на вопросы, по которым он проиграл и уволил всех в свое время, всех обвинял в измене".

"Если вы алкоголик или наркоман, то единственный решением уйти от этого - это принятие. Уайлдер не ушел от поражения, но его нельзя недооценивать,ведь ему нечего терять. Он может получить все за один вечер", - цитирует Фьюри BoxingScene.

Напомним, третий бой Фьюри - Уайлдер пройдет 24 июля в Лас-Вегасе. Первый поединок между соперниками завершился вничью, а во втором Тайсон нокаутировал американца. 

Фото StarSports.life

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