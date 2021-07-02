Казанський: Історія з перейменуванням селища Нью-Йорк піднімає важливу проблему

Вчора прифронтовому селищу Новгородське Донецької області нарешті повернули історичну назву Нью-Йорк. Чудово, що це сталося! Війна колись закінчиться, і український Нью-Йорк зможе заробляти на своїй самобутності.

Про це у Facebook пише блогер Денис Казанський, інформує UAINFO.org.

Взагалі ця історія з перейменуванням піднімає важливу проблему - у південних і східних областях України існують десятки колишніх німецьких поселень (так, Нью-Йорк - це теж німецький селище), які були перейменовані за радянської влади. І тепер дуже корисно було б повернути справжні імена не тільки Нью-Йорку, але і їм теж.

Чомусь у нас досі практично не згадується така важлива тема, як геноцид німців, які проживали в Україні до 1940-х років. Про геноцид українців, голокост, депортації кримських татар ми говоримо багато. А депортація українських німців якось винесена за дужки.

До Другої світової війни у південних та східних областях України було багато німецьких колоній, де жили в основному німці-меноніти. Після утворення УРСР їх навіть спочатку об'єднували в окремі німецькі сільради - щось типу міні-автономій. На карті Луганської округи 1928 року видно таку німецький сільраду з центром у селищі Шмідт.

Тепер ці німецькі топоніми тільки на старих картах і залишилися (подивіться на мапу, скільки їх було навколо Запоріжжя!). Після 1945 усіх німців зробили винними за етнічною ознакою і виселили у Казахстан та Сибір. Німецькі назви перейменували, кладовища розгромили, хоча подекуди німецькі надгробки збереглися.

Відродження німецького спадщини могло б стати дуже важливою і корисною програмою, спрямованою в тому числі на залучення в Україну німецьких інвесторів і німецьких туристів. Варто було б повернути німецькі назви історичним поселенням, відновити і привести в порядок вцілілі пам'ятки архітектури, організувати масштабний фестиваль німецької культури (наприклад, у Запоріжжі, де була велика німецька колонія Айнлаге). Упевнений, що німці ще й з радістю би це проспонсорували.

Класна ж історія, не розумію, чому ніхто досі про це не задумався. Якщо ми йдемо в ЄС - важливо реалізовувати такі проекти. Такі кроки однозначно поліпшили б сприйняття України в Німеччині і ускладнили б роботу російським лобістам.

Денис КАЗАНСЬКИЙ