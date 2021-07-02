Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

20:00

Правда о чартерных рейсах: к чему должны быть готовы пассажиры

19:01

Як Tesla та "Запорожець": американський військовий порівняв армії НАТО й Росії

18:04

Казанський: Історія з перейменуванням селища Нью-Йорк піднімає важливу проблему

17:01

Каспрук: Російська мова в Україні – це шанс для Путіна

16:02

УЕФА заблокировал билеты английских болельщиков на матч Евро-2020 против Украины

14:58

Береза: У кого скопировали идею с туфлями на каблуках на параде? Так ходят в Запоребрике и в Китае

14:01

Нюанс, который может подпортить отпуск: как сохранить красоту на отдыхе

13:03

В Украину прибудет вакцина Moderna

11:55

Мендель написала книгу о работе, политике и украинцах

11:03

Гаррі та Вільям відкрили пам'ятник принцесі Діані

10:00

Минобороны решило, что курсантки на параде Независимости должны идти на каблуках. В Сети разгорелся скандал

09:00

Эйдман: Путин проболтался о планах захвата Украины

23:59

Таксі Uber піднімає тарифи на перевезення: скільки будемо платити

23:02

В Украине инспекторы по парковке получат новые полномочия: что изменится

22:04

Atlas Weekend Friends Edition зробить безкоштовними два дні: як отримати квитки

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Июль 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Казанський: Історія з перейменуванням селища Нью-Йорк піднімає важливу проблему

  14   0 02.07.2021, 18:04 | Новости, Общество
Казанський: Історія з перейменуванням селища Нью-Йорк піднімає важливу проблему

Вчора прифронтовому селищу Новгородське Донецької області нарешті повернули історичну назву Нью-Йорк. Чудово, що це сталося! Війна колись закінчиться, і український Нью-Йорк зможе заробляти на своїй самобутності.

Про це у Facebook пише блогер Денис Казанський, інформує UAINFO.org.

Взагалі ця історія з перейменуванням піднімає важливу проблему - у південних і східних областях України існують десятки колишніх німецьких поселень (так, Нью-Йорк - це теж німецький селище), які були перейменовані за радянської влади. І тепер дуже корисно було б повернути справжні імена не тільки Нью-Йорку, але і їм теж.

Чомусь у нас досі практично не згадується така важлива тема, як геноцид німців, які проживали в Україні до 1940-х років. Про геноцид українців, голокост, депортації кримських татар ми говоримо багато. А депортація українських німців якось винесена за дужки.

До Другої світової війни у південних та східних областях України було багато німецьких колоній, де жили в основному німці-меноніти. Після утворення УРСР їх навіть спочатку об'єднували в окремі німецькі сільради - щось типу міні-автономій. На карті Луганської округи 1928 року видно таку німецький сільраду з центром у селищі Шмідт.

Тепер ці німецькі топоніми тільки на старих картах і залишилися (подивіться на мапу, скільки їх було навколо Запоріжжя!). Після 1945 усіх німців зробили винними за етнічною ознакою і виселили у Казахстан та Сибір. Німецькі назви перейменували, кладовища розгромили, хоча подекуди німецькі надгробки збереглися.

Відродження німецького спадщини могло б стати дуже важливою і корисною програмою, спрямованою в тому числі на залучення в Україну німецьких інвесторів і німецьких туристів. Варто було б повернути німецькі назви історичним поселенням, відновити і привести в порядок вцілілі пам'ятки архітектури, організувати масштабний фестиваль німецької культури (наприклад, у Запоріжжі, де була велика німецька колонія Айнлаге). Упевнений, що німці ще й з радістю би це проспонсорували.

Класна ж історія, не розумію, чому ніхто досі про це не задумався. Якщо ми йдемо в ЄС - важливо реалізовувати такі проекти. Такі кроки однозначно поліпшили б сприйняття України в Німеччині і ускладнили б роботу російським лобістам.

Денис КАЗАНСЬКИЙ

Лента статей

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Июль 2021 (30)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)
Февраль 2021 (653)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]