Як Tesla та "Запорожець": американський військовий порівняв армії НАТО й Росії

Президент РФ Володимир Путін намагається дати зрозуміти, що "має право" на Чорне море. Росія днями намагалася продемонструвати це військовим НАТО, які проводили підготовку до військово-морських навчань Sea Breeze. Проте Чорне море не грає стратегічної ролі - його у будь-який момент може перекрити Альянс, що перевершує за військовою потужністю Росію.

Про це в інтерв'ю "Обозревателю" заявив капітан 1-го рангу ВМС США у відставці Гарі Табах.



«Порівнювати ці армії - це як порівнювати "Запорожець" з Tesla. Думаю, різниця навіть більше. Це не тільки високі технології, танки, літаки або кількість військових. Сьогодні ми так не воюємо, сьогодні ми так не дивимося. Це також професіоналізм, рівень навчання військовиЗа його словами, навіть при «не зовсім ідеальних» відносинах США та Туреччина все одно в НАТО, все одно працюють разом. У Росії ж немає ні партнерів, ні союзників, ні високих технологій та професіоналізму.

х, їхня освіта, їхній досвід, рівень життя» , - вважає Табах.

Американський військовий також звернув увагу на те, що країни-члени Альянсу працюють разом.

«Я знаю, що українське КБ "Луч" створило безпілотник, який нічим не гірший, а навіть кращий, ніж турецькі безпілотники. Звичайно, не всі компоненти там українські, але у цьому і полягає співпраця, інтеграція», - відзначив Гаррі Табах.

Проблема ж Росії у тому, що на їхніх літаках стоять західні компоненти, і вони не доступні військовим РФ через санкції.



Раніше Гаррі Табах заявив, що Україні вдасться повернути захоплені Росією території. При цьому, на його думку, врегулювати конфлікт на Донбасі буде куди складніше, ніж повернути Крим.

"Вечірні Вісті"